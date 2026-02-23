ロックバンド、LUNA SEAが23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢さんが17日に亡くなったことを発表した。56歳だった。

25年11月8、9日に千葉・幕張メッセにて開催され、脳腫瘍と大腸がんで闘病中だった真矢さんがサプライズで登場した「LUNATIC FEST.2025」に出演した西川貴教（55）が23日、Xで追悼のコメントを発表した。

西川は、25年11月8日の「LUNATIC FEST.2025」出演後「想いを込めて歌わせてもらいました。そして、真矢くんへのエールを一緒に届けてくれた「#早稲田大学応援部吹奏楽団」の皆んな、協力頂いた大学関係者の皆さん、本当にありがとうございました」との投稿を引用し、涙の絵文字を付けて「ありがとう」と投稿した、真矢さんのメッセージを再引用。「あの日、このメッセージにあえて返信しなかったのは、ちゃんと次会った時、元気な姿でこの言葉を聞きたかったから。少し遅くなったけど、『こちらこそ、ありがとう』」と真矢さんに感謝の言葉を送った。

真矢さんは、20年にステージ4の大腸がんを公表。その後ステージ復帰し、25年2月には東京ドームで開催した「LUNATIC TOKYO 2025」にも出演したが、同9月に脳腫瘍が発覚したと報告。復帰に向けて療養を重ねていた。