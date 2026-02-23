お笑いタレント、キンタロー。（44）が22日、インスタグラムを更新。モノマネを公開した。ミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した、「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）のモノマネを披露した。

キンタロー。は「オリンピック 沢山の感動をありがとう」と書き出し、「私も祝福をさせてください 心からの敬意をこめまして… りくりゅうペア！！！！ 金メダルおめでとう御座います」と祝福した。

続けて「私もペアで社交ダンサーだった時代もあり 世界選手権にもロペスとチャレンジした経験があり 他人事とは思えず 自分の事のように嬉しかったです！！ とんでもない快挙です あんなに魔法のように足並みバッチリの演技すごすぎます お互いが深い信頼を置いてないと成し得ないわざわざの数々 魔法みたいでした 2人の一心同体の演技に歓喜 泣けます」と思いをつづった。

そして「私だって私なりにお祝いしたかった…」とし、「運命と言うものは実にイタズラなものだ 彼に出会ってしまったのだ… それは奇跡ともいう出会い あの人にそっくりな彼に…」と記し、営業先の音響スタッフと「りくりゅう」ペアを再現した。

この投稿に「キンタローさんなりのお祝いですね」「リスペクト伝わります」「出会ってしまったんだから、やるしかないですよね」「似てるーぅ 感動をありがとう〜」「サイコーです」などのコメントが寄せられている。

続く投稿では「りくりゅうペア 本当に！本当に！ 金メダルおめでとうございます」と書き出し、「感動さめやらぬ状態で 1人で名シーンを再現してみました」とし、カツラを自分の手にのせてハグをする様子を動画で公開。三浦が木原を抱擁するシーンを再現した。

この投稿に「吹いた」「金メダルです」「おもろ」などの声が寄せられている。