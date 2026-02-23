テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、東京スカイツリーで２２日夜にエレベーター１台が緊急停止し２０人が閉じ込められたことを報じた。深夜２時過ぎに全員が救出された。

午後８時２０分ごろ、「エレベーターが止まり、閉じ込められた」と通報があり、地上約３０メートルで急停止し、子どもを含む男女２０人が取り残された。約６時間後の２３日午前２時ごろ、全員が救助された。けが人や体調不良を訴える人はいなかった。警視庁が詳しい原因を調べている。

今回の事故を受けコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、救助までにかかった「約６時間」について「僕も６０になってくるとですね、ちょっとトイレが近くなる」と明かし「エレベーター乗る前にトイレに行く人って、そんなにいるわけじゃないですね。映画を見に行ってるわけじゃないから」とし「そうすると、もうそこそこの状態になって、エレベーター乗ってる人だっているはずなんですよ。そこから６時間っていうふうなことになると。別に体調が不良にならなくてもトイレに行きたいという人は相当いたんじゃないかなと思うんですよね。その中で、ここでどうすんの？と」と疑問を投げかけた。

番組には、エレベーターなどの昇降機の仕組みに精通している日大工学部教授がリモート出演。玉川氏は「専門の方にお伺いしたいんですけど、もし閉じ込められて６時間。トイレの問題っていうのは、どうするんですか？」と尋ねた。専門家は「これは私の心配しているところで、私もあの６時間はとてもじゃないか、持ちません。の例えばですけれども、携帯のトイレセットを配備してあるとか、そういったところもあるかもしれないんですけれども、なかなかここの部分は、対策が取られてはいないんじゃないかと思います」と解説した。