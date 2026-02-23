モデルでタレントのアンミカ（53）が22日、インスタグラムを更新。アンバサダーを務める、同日開催の大阪マラソンの様子を伝えた。

アンミカは「本日は大阪マラソン2026」と書き出し、「お天気に恵まれましたが、気温高めなので、皆さん給水しつつ自分のペースでゴールを目指して欲しいですね！！」と伝えた。

続けて「スタート前に私の中のレジェンド増田明美さんにもお会いできて、いつも気さくで優しくて、元気を頂きます。そして、大阪マラソンアンバサダーを共に務める山中伸弥教授、今日も走れられるコブクロの小渕健太郎さん、引きずり女に扮してEXITのお二人と走る間寛平さん、吉村知事、横山市長、大阪メトロ社長、松本会長とスタートセレモニーに参加させて頂きました」とつづり、記念ショットや大会の様子などを多数公開した。

そして「皆さん元気いっぱいに手を振りながら。お声もかけて下さり、スタートの応援をさせて貰ってるつもりが、こちらが元気を皆様から頂きましたよ」と明かし、「ここまで頑張った自分を信じて、皆さん体の声を聞きながら前に進んでください！応援しています」と参加者へエールを送った。

この投稿に「寛平ちゃん面白すぎる〜」「寛平師匠の引きずり女サイコーですね」「ミカちゃん綺麗」などのコメントが寄せられている。