『マン・オブ・スティール』（2013）や「ウィッチャー」のヘンリー・カヴィルが、「ゲーム・オブ・スローンズ」のスピンオフ「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」に出演する？ ファンの間で広まる噂に対し、主人公ダンク役のピーター・クラフィがコメントした。

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の約100年前を舞台に、草臥しの騎士 ・ダンク（クラフィ）と従士の少年・エッグ（デクスター・ソル・アンセル）の旅を描く物語。シーズン1全6話は、2026年2月23日にフィナーレを迎える。

今噂の発端は、米ニューヨーク・コミコンで行われたクラフィ＆アンセルへのインタビューだ。クラフィが、ダンクと「ウィッチャー」のゲラルト（カヴィル）の類似点を語るなか、アンセルはクラフィに向かって「言ってもいいでしょ？」と何度も発言。最終的に「言ってもいいでしょ、ヘンリー・カヴィル…」と言いかけると、クラフィが「ダメダメ！」と即座に止め、「すみません、聞かなかったことに（笑）」と場を収めたのである。

このやり取りがSNS上で拡散されると、ファンの間では「ヘンリー・カヴィルが『ゲーム・オブ・スローンズ』ユニバースに参戦するのでは？」という憶測が浮上。これを受けて、クラフィはInstagramにて次のように釈明した。

「ハッキリさせておくと、デックス（アンセル）がインタビューで言及したことは、カヴィルが本作や『ゲーム・オブ・スローンズ』ユニバースに出演するという話とは無関係です。（そうだったらいいのですが！）完全なる誤解です。」

なおアンセルは別のでも、原作者ジョージ・R・R・マーティンから聞いたというネタバレを無邪気に話し、クラフィに冷や汗をかかせていた。「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」では不器用な大男＆聡明な少年という凸凹コンビを演じている2人だが、現実世界でもまた違った意味で名コンビぶりを発揮しているようだ。

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」はHBO Max on U-NEXTで配信中。

