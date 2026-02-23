今日23日(月・祝)の関東は、晴れて行楽日和でしょう。最高気温は20度以上の所が多く、ゴールデンウィーク頃の暖かさとなりそうです。日中は南よりの風が強く、春一番が吹くかもしれません。気温の上昇と強風で花粉が非常に多く飛びそうです。万全な対策でお過ごしください。

今日23日(月・祝)はゴールデンウィーク頃の暖かさ

今日23日(月・祝)の関東は、昼頃まで沿岸部で雨雲のかかる所がありますが、次第に青空が広がる見込みです。午後は広い範囲で晴れるでしょう。千葉や茨城など沿岸部では、にわか雨の可能性がありますので、お出かけの際は、折りたたみの傘があると安心です。日中は南よりの風が強く、「春一番」が吹くかもしれません。洗濯物はしっかり留めて、飛ばされないよう気をつけてください。





朝から気温が高く、午前9時30分までの最高気温は、東京都心で19.0℃、横浜市で18.5℃、千葉市で19.4℃など、南部を中心に今年一番の暖かさとなっている所があります。このあと、さらに気温が上がって、予想最高気温は、東京都心とさいたま市は22度、千葉市と横浜市は21度と、今年初めて20度以上となりそうです。各地、ゴールデンウィーク頃の暖かさで、昼間は上着いらずの陽気でしょう。ただ、夜はヒンヤリしますので、調節しやすい服装でお過ごしください。

今日23日(月・祝)は花粉の飛散が「非常に多い」所も

今日23日(月・祝)の関東は、「晴れ」「気温が高い」「風が強い」と、花粉のびやすい条件が揃うため、スギ花粉の飛散が多くなるでしょう。東京都心や横浜市、千葉市、さいたま市など、南部では「非常に多い」、前橋市や宇都宮市、水戸市など北部でも「多い」予想です。お出かけの際は、マスクや眼鏡などを着用し、帰宅したら、家の中に入る前に、洋服や髪についた花粉を払い落とすなど、万全な対策をなさってください。

連休明けは曇りや雨 25日(水)〜26日(木)は日中もヒンヤリ

明日24日(火)以降は、スッキリしないお天気が続くでしょう。25日(水)と28日(土)頃は、低気圧や前線の影響で、広く雨が降りそうです。南部を中心に、局地的に雨の降り方が強まる可能性があります。3月1日(日)は、天気が回復して、青空が広がる見込みです。



最高気温は、明日24日(火)までは、平年より高いでしょう。ただ、25日(水)〜26日(木)は12度前後と、昼間も空気がヒンヤリしそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調を崩さないように、ご注意ください。