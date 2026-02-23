長引く物価高騰は、収入が不安定になりがちな層にとって、日々の生活を直撃する深刻な問題となっています。株式会社ヒューマニック（東京都新宿区）が運営するアルバイト求人情報サイト『リゾバ.com』が実施した「物価高騰下におけるフリーターのライフハック実態調査」によると、フリーターの8割以上が「自身の経済的な状況を含めた生活全般に不満」を感じていることがわかりました。では、物価高騰に対応するために、どのような節約や働き方の工夫を行っているのでしょうか。



調査は、全国の20〜40代のフリーター男女342人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



調査の結果、全体の7割以上が「物価高騰で経済的な不安が増大した」（やや増大した40.1%、非常に増大した34.8%）と回答、「変化はない」は21.0%でした。



また、「物価高騰の影響を特に感じている費用項目」については、「食費」（79.5%）が最も多く、次いで「日用品費」（54.7%）、「光熱費」（38.9%）が続きました。



次に、「現在の自身の経済的な状況を含めた生活全般に対する満足度」を尋ねたところ、8割超が「不満」（やや不満47.4%、非常に不満36.6%）と回答し、「満足」（やや満足13.7%、非常に満足2.3％）は1割強にとどまりました。



そこで、物価高騰に対応するための「節約術」と「仕事選びや働き方の工夫」を聞いたところ、「節約術」では「コンビニでの購入を控え、スーパーを利用」（46.8%）、「スーパーの見切り品の時間帯を狙う」（40.9%）、「自炊を増やす」（40.6%）が上位に挙がりました。



他方、「仕事選びや働き方の工夫」については、「スキマバイトや単発バイトをする」（19.9%）や「交通費が全額支給される職場を選ぶ」「ダブルワークをする」（いずれも15.8%）が上位に挙がったものの、最も多かったのは「特にない」（52.3%）となりました。