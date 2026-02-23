もらったらうれしい「徳島県のお土産」ランキング！ 2位「なると金時 芋棒」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、少しずつお出かけの計画を立てるのが楽しみになる時期ではないでしょうか。現地ならではの味わいや、贈った相手が思わず笑顔になるような魅力あふれる逸品の数々をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「徳島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：なると金時 芋棒（鳴門のいも屋）／39票2位は、徳島が誇るブランド芋「なると金時」をスティック状にして揚げた、鳴門のいも屋の「なると金時 芋棒」です。外はカリッと、中はホクホクとした食感で、お芋本来の優しい甘みと蜜の絶妙なバランスがクセになります。素材の良さをストレートに感じられる、子どもから大人まで幅広く愛される郷土の味です。
回答者からは「甘い物が好きだから。程よく上品な甘みのイメージで喜ばれそうだから」（30代女性／愛知県）、「素材本来のおいしさを味わえそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「紅はるかを皮付きスティックにカットし、飴を絡ませ胡麻をまぶしたお菓子で素朴な感じでもらったらうれしいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：和三盆（服部製糖所）／43票1位に輝いたのは、服部製糖所の「和三盆」でした。口に入れた瞬間にスッと溶ける、繊細で上品な甘みが最大の特徴です。服部製糖所では昔ながらの手法で丁寧に作られており、美しい花の形などに成型されたおはぎや干菓子は見た目にも非常に優雅。お茶請けとしてはもちろん、徳島の自然と職人技を感じられる格式高いお土産として選ばれています。
回答者からは「甘い物が好きだから。程よく上品な甘みのイメージで喜ばれそうだから」（30代女性／愛知県）、「和三盆の優しい甘さが好きだから」（40代女性／新潟県）、「高級感があり上品そうだから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
