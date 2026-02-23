新車237万円！ ホンダの「小さな高級車」に反響殺到！

扱いやすいサイズ感と、驚くほど広い室内空間で日本のコンパクトカー市場を牽引してきたホンダ「フィット」。

2020年に登場した現行型の4代目では、「ライフスタイルに合わせて選べる5つの個性」が設定されていますが、その中でもひときわ異彩を放っているのが、最上級グレードの「LUXE（リュクス）」です。

リュクスは、フランス語で「贅沢」「優雅」を意味し、その名の通りコンパクトカーの枠を完全に超えた、いわば「小さな高級車」として仕立てられています。

最大のハイライトは、クラスの常識を覆す豪華なインテリアです。

現行フィットの中で唯一「本革シート」を標準装備し、体を優しく包み込むような極上の座り心地を実現。

さらに、寒い季節に嬉しいシートヒーターやステアリングヒーター、スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器など、上級サルーン顔負けの快適装備が惜しみなく投入されています。

インテリアカラーは、シックな「ブラック」が標準ですが、オプション（4万4000円）で用意されている「ライトブラウン」を選択すると、車内の雰囲気は一変。

シートだけでなく、インパネ上部やドアトリム、センターコンソールに至るまでが上品なブラウン系で統一され、シート表皮にはキルティングと穴あけ加工（パーフォレーション）が施されます。

ブラックのパイピングで縁取られたそのシートは、まるで欧州の高級車のようです。

エクステリアも、フロントバンパーやドアロアガーニッシュ、テールゲートにリュクス専用の「プラチナ調クロームメッキ」が奢られ、専用デザインの16インチアルミホイールと相まって、街中でもキラリと光るエレガントな存在感を放ちます。

パワートレインは、1.5リッターガソリンエンジンにくわえて、モーターを組み合わせた滑らかな走りが魅力のハイブリッド「e：HEV」の2種類を設定。

全車に先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」が標準装備されています。

車両価格（消費税込）は、ガソリンモデルが237万500円からで、e：HEVモデルが271万9200円から。

ベーシックなグレードと比べると数十万円高価な設定ですが、実際に乗っているオーナーや試乗したユーザーからは、価格以上の価値を認める反響が数多く寄せられています。

SNSやネット上の口コミを見ると、「コンパクトカーを探している人は、絶対に一度はリュクスに乗ってほしい！」「内装のラグジュアリー感が半端ない。ライトブラウンの内装は本当オシャレ」「シートの出来が良すぎて長距離ドライブでも全然疲れない」 といった、内装の質感やシートの座り心地に対する称賛の声が多く投稿されています。

また、見た目だけでなく「走り」の質感に対する評価も高く、「静粛性も乗り心地もコンパクトカーとは思えないレベル」「e：HEVの滑らかな加速と静けさがリュクスの高級な内装にすごくマッチしてる」「小型車では間違いなくトップクラスの仕上がりだね」 と、クルマ全体のバランスの良さを絶賛する声が目立ちます。

さらに、「大型セダンから乗り換えたけど、これなら満足できる」「維持費の安い軽やコンパクトにしたいけど安っぽいのは嫌だという人に最適」といった、ダウンサイジングを検討するユーザーからの熱い支持も集めています。

クルマは「大きくあるべき」という従来の価値観から解放され、日常の足としての扱いやすさと、所有する喜びを満たす上質さを高次元で両立させた「フィット リュクス」。

毎日のちょっとした移動時間さえも、優雅で心地よい体験に変えてくれる「ちょうどいい贅沢」があるようです。