モデルで、レースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（27）が22日、自身のSNSを更新。ハーレーダビッドソンの2026モデル・ロードグライドとのショットなどを披露した。

「Harley Davidson 2026 New Model Japan Premiere このパープルRoad Glideめっちゃかわいい…！5年後くらいに乗りたい ご来場いただきありがとうございました イベントは明日まで開催です（私はいないです）」とつづり、2026モデル・ロードグライドとのショットをアップ。

ハーレーダビッドソンの2026モデル12機種が並ぶ「ハーレーダビッドソンの2026ニューモデル・ジャパン・プレミア」は東京・二子玉川ライズ2階スタジオ＆ホールで23日まで開催されている。

この投稿にフォロワーらからは「スタイルいいから似合いますね！カッコいい！」「可愛くて素敵です」「かっけえな」「キレイですね」「素敵な写真」などの声が寄せられている。

瀬名は、青学大英米文学科在学中にミスブライダルモデルグランプリ2019関東グランプリを受賞。スーパーGTでレースクイーン、Kー1でラウンドガールも務めている。昨年6月に大型自動二輪の免許を取得したことをSNSで報告。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB89・W56・H89。血液型B。趣味はお酒、ラーメン、海外旅行、特技は英語、歌。