水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2月23日〜3月1日の運勢
大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。
⾃分のうさぎタイプを知る
誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢思いがけない出来事が、運気を高めるきっかけに
想定外のことが起こり、あなたのリズムが乱れるかもしれません。でも、その先にはとても楽しいことが待っているので、まずはその状況を受け止めてみて。思いきりアクティブになれる24日は、好きなことや得意分野から着手するとスムーズに物事が片づきます。
顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。
柔軟でフレンドリーロップイヤーの今週の運勢チームワークが鍵。
理想のポジションに近づくチャンス！
人間関係において、あなたにとってベストな立ち位置をつかめるとき。だれかの役に立つことを心がけて、しっかり力を発揮すれば、望むポジションに近づけるはずです。チームワークが強まる25日は大きな挑戦に最適。周囲との連携がスムーズに働き、思いきった一手がいい結果につながるでしょう。ロップイヤーの基本性格
垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。
親切・明るい・わかりやすいアンゴラうさぎの今週の運勢上手に収入アップできる金運＆出会い運が重なる好機
お小遣いを増やせる運気です。得意分野を活かせる副業やスキマバイトをチェックしてみて。フリマアプリへの出品も◎。出会い運も上昇中。気になる相手にはさりげないプレゼントが吉。アクションを起こすなら26日が効果的。そこから意外な展開が広がる可能性も！アンゴラうさぎの基本性格
モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。
独自の着眼点が光るウーリーうさぎの今週の運勢身近な人とのつながりが運を整える。
素直に思いを届けて
家で過ごす時間や、気心の知れた人たちとのやりとりが、運気を安定させてくれます。特別なことをしなくても、ちょっとした気遣いやいたわりの言葉が関係を温めてくれるでしょう。なかでも27日は気持ちを届けるのにぴったりな日。相手への素直な思いをきちんと示して。ウーリーうさぎの基本性格
小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。
包容力抜群な人気者フレミッシュジャイアントの今週の運勢ゆるめスタートが◎。
週末には幸運の追い風が！
前半ははりきりすぎず、少しゆったりめのペースをキープ。ここで心と体を整えておくと、週末に向けて運気は上向きに。やりたいことや大事な予定は、27日以降に入れると盛り上がりそう。28日の直感は信じてOK。思い立ったらすぐにアクションを起こし、いい運気の波に乗って！フレミッシュジャイアントの基本性格
うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。
器用で順応性も抜群野うさぎの今週の運勢“心”が動くと“運”も動く！
たくさんのときめきを見つけて
好奇心が高まって、趣味や習い事、レジャーなど、気になることに触れるほどエネルギーが湧いてきます。日常にもいいリズムが生まれるでしょう。3月1日はときめくものに出会える予感。ただし、勢いまかせになりやすいので、ときどき立ち止まって全体を見渡す余裕をもって。野うさぎの基本性格
野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。
行動力があり逆境に強いレッキスの今週の運勢行動力がアップするとき。
セルフケアも忘れずに
これまで温めてきた計画や、我慢していたことを行動にうつすべきタイミング。前進力は増しますが、その一方で、やりたいことが多すぎて無理をしがち。3月も忙しくなりそうなので、この時期の体調不良の小さなサインは見逃さないで。まめな健康チェックを習慣に。レッキスの基本性格
スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。
美意識&向上心が高いホトうさぎの今週の運勢サクサク進む流れを味方に。
“軽やかさ”が運を開く
仕事やプライベートの予定をサクサクこなせる軽やかな運気。気になることはどんどん予定に入れて、思いきり楽しんで。気が合う人に出会ったら、早めにつながりを作っておくと後々のワクワクが広がります。ただし、28日の予定はゆるめに。ここで体を休めると、3月をよりよい状態でスタートできます。ホトうさぎの基本性格
ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。
人懐っこく自由気ままヒマラヤンの今週の運勢求められるものに確実にこたえるといい流れに！
新しいものへと気持ちが動きはじめる一方で、迷いが出て、物事がスムーズに進まないことも。今は人から与えられるもの、求められることを確実にこなすほうが、結果的にいい流れを引き寄せます。3月1日はあえて苦手だったり、興味がなかったりするものを選んでみるとおもしろい展開に。ヒマラヤンの基本性格
白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。
コツコツタイプの努力家ネザーランドドワーフの今週の運勢新しい知識や縁で、運の“のびしろ”を広げよう
“吸収力”が高まっています。気になる分野に触れたり、だれかの話に耳を傾けたりするだけでもいい刺激に。資格の勉強や体験レッスン、なかでも読書はあなたの世界を広げる強い味方。23日はごぶさたしている友人に連絡すると◎。思いがけないラッキーな展開を呼び込んでくれそう。ネザーランドドワーフの基本性格
小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。
水晶玉子
占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。
