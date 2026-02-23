油抜き/糖質抜きの食事制限がトレーニング効果を台無しに！？太りにくい体質を手に入れる為に必要なこととは？【女子のスクワット】

油抜き/糖質抜きの食事制限がトレーニング効果を台無しに！？太りにくい体質を手に入れる為に必要なこと

食事制限でトレーニング効果を台無しに

姿勢の改善と筋トレのダブル効果で、太りにくい体質と健やかな美しさは手に入ります。そして、トレーニング効果をさらに加速させるのが食事。摂取エネルギーが消費エネルギーより少なければ、代わりに体脂肪をエネルギーとして使用するからです。

ただし、やみくもに食事を減らせばいいわけではありません。脂質や糖質を極端に減らすのは、むしろ健康や美しさを損ねることに繋がります。脂質は、細胞膜や女性ホルモンの材料になる大切な栄養素です。脂質不足により女性ホルモンの分泌量が減ると、肌荒れや月経不順、骨密度の低下、自律神経の乱れを引き起こす原因に。また老化防止作用が期待できる脂溶性ビタミンのA、D、E、Kは、脂質と一緒に摂ることで効果的に吸収できます。

糖質を極端に減らすと筋肉や肝臓に貯蔵されている糖質が枯渇。その結果、血糖値を上げるためにコルチゾールというホルモンが筋肉を分解し、糖へと変換してしまいます。これでは筋トレをしても筋肉は増えません。また脳を構成する神経細胞の主なエネルギー源は糖質が分解されたブドウ糖なので、メンタルヘルスや認知機能にも悪い影響を与え、イライラしたりケアレスミスが起こりやすくなります。間違った食事制限はせっかくのトレーニング効果を台無しにして、健康と美を損なわせてしまうことを肝に銘じてください。

出典：『1日3分でおなかも脚も細くなる 女子のスクワット』