【キーウ＝倉茂由美子】ロシア軍によるウクライナへのミサイル攻撃で、２０２２年７月に全身にやけどを負ったロマン・オレクシフ君（１１）が、治療を続けていたドイツから帰国し、ウクライナの学校に復帰した。

傷痕は深く、まだリハビリは続く。それでも、取り戻した友達との学校生活を楽しみながら、戦争の実態を世界に訴える活動も始めている。

「おはよう、元気？」。１月下旬、西部リビウの学校の廊下を元気に走るロマン君の姿があった。駆け寄る友達とハグやグータッチを交わし、授業開始までスマートフォンのゲームに夢中になった。「学校の全員が友達なんだよ」と無邪気な笑顔を見せる。顔にはやけどの痕が残り、毛髪はまばらだが、２年以上着用していた顔全体を保護するマスクはもう必要ない。

ロマン君は２２年７月、中部ビンニツァに滞在中、母ハリナさん（当時２９歳）とミサイル攻撃に遭い、１人生き残った。やけどは体の表面の４割、内部の３割に及び、搬送先のドイツで３０回以上の手術を乗り越えた。

昨年、治療に一定のめどがつきウクライナに生活の拠点を戻した。９月に登校すると「待っていたよ！」と歓迎を受け、やけどをからかう子は誰もいなかった。オンライン授業にはずっと参加していたが、「やっぱり直接会えると楽しい」。社交ダンス教室にも復帰した。

ロマン君には今、もう一つの顔もある。国外で要人や聴衆を前に自身の体験を語り、これまでに１０か国以上を訪れた。突然のミサイル攻撃、がれきの下敷きになった母の最期の姿、つらかったリハビリ――。話すことが少し怖くなることもある。それでも「ウクライナで何が起きているか、ここにはまだ戦争があるということを分かってもらいたい」と、使命感で自身を奮い立たせている。