元モーニング娘。でＬＵＮＡ ＳＥＡ真矢さんの妻の石黒彩が２３日、インスタグラムを更新。夫の死去を伝えた。

真矢さんは１７日に死去。２２日にバンドの公式サイトで訃報が伝えられた。５６歳の若さだった。真矢さんは昨年９月、脳腫瘍と診断されたことを公表していた。

石黒は００年５月に真矢さんと結婚。同年１１月に第一子長女を出産。その後、次女、長男も授かった。

妻の石黒は「真矢を応援して下さった皆様へ」との文書をアップした。

【以下、全文】

２０２６年２月１７日午後６時１６分、主人であるＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました。

生前のご厚誼、本人に変わり厚くお礼申し上げます。

本人は３月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。

５年９カ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで賢明な姿は誇らしく、そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした。

昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも、真矢の最大の願いは「ＬＵＮＡ ＳＥＡを絶対に止めないでほしい」という事でした。どうかその思いが繋げられるよう、真矢の愛するＬＵＮＡ ＳＥＡを、走り続けるＬＵＮＡ ＳＥＡを、応援よろしくお願い致します。

私たち家族は真矢の思いを胸に精いっぱい生きていきます。どうか温かく見守っていただけると幸いです。