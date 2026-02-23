ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラマー、真矢（しんや、本名＝やまだ・しんや）さん（享年５６）が亡くなったことを受け、妻で元モーニング娘。のタレント・石黒彩は２３日、自身のインスタグラムを通じてコメントを発表した。闘病生活を回顧し「寄り添い支えることが私の幸せでした」と悲しみをつづった。ＬＵＮＡ ＳＥＡファンに向けてもメッセージを寄せた。

「真矢を応援して下さった皆様へ」と書き出し、「２０２６年２月１７日午後６時１６分 主人であるＬＵＮＡ ＳＥＡ のドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました。生前のご厚誼、本人に代わり厚くお礼申し上げます」と伝えた。

「本人は３月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、 未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。５年９ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしく、そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」と回顧した。

「昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも真矢の最大の願いは『ＬＵＮＡ ＳＥＡを絶対に止めないでほしい』という事でした」と生前の思いを記し、「どうかその想いが繋げられるよう真矢の愛するＬＵＮＡ ＳＥＡを、走り続けるＬＵＮＡ ＳＥＡを、応援よろしくお願い致します」とファンにメッセージ。「私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます。どうか温かく見守っていただけると幸いです。２０２６年２月２３日 石黒彩（山田彩）」と締めくくった。

石黒は２０００年５月に真矢さんと結婚。同年１１月に長女、０２年９月に次女、０４年８月に長男が誕生している。

昨年９月に真矢さんが脳腫瘍と、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表した際には、石黒は「この五年間、真矢の強い信念で、闘病は公表せず全力で闘い、アーティストとして変わらぬプレーを貫いてきました」と夫の闘病を明かし「回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢をこれからも精一杯サポートしていきます」とつづっていた。

真矢さんは１７日午後６時１６分に死去したことが、２３日に発表された。バンドの公式サイトで「懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」と報告。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行ったという。