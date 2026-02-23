2026ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）で韓国・中国・日本など東アジア3カ国の悲喜が分かれた。韓中日は五輪だけでなくアジア競技大会でも毎回プライドをかけて競争してきた。韓国は伝統的に強いスケート種目でやや振るわなかったが、スノーボード種目で可能性を見せた。日本は歴代最多メダル数となり、スケート種目、スキー種目ともに活躍が目立った。中国は期待に及ばない帰化選手と世代交代の問題もあり、自国開催とは異なる外国大会の厳しさを経験した。2030仏アルプス冬季五輪までの今後4年間、韓国は種目の多角化、日本は持続的成長、中国は世代交代が課題になるとみられる。

大会開幕までスポーツ・イラストレイテッド（SI）など海外メディアは韓国の成績を「金メダル2〜3個、総合順位14〜15位」と予想した。大韓体育会の独自の目標は「金メダル3個以上、総合順位10位以内」だった。韓国は計10個のメダル（金3、銀4、銅3）を獲得した。少なくとも金メダル1個は出ると期待された男子ショートトラックは「ノーゴールド」に終わった。その代わりスノーボード女子ハーフパイプのチェ・ガオン（18）が金メダルの「可能性」を「現実」に変え、全体のメダル数は予想と同じだった。チェ・ガオンのほか男子パラレル大回転（PGS）のキム・サンギョム（37）の銀メダル、女子ビッグエアのユ・スンウン（18）の銅メダルなどスノーボード種目が善戦した。韓国冬季スポーツがスケート一辺倒から抜け出して多角化していることを確認させた。スピードスケートは2002ソルトレークシティー大会以来24年ぶりに「ノーメダル」に終わった。全般的な評価は「スノーボード種目で新しい可能性を確認したが、スケート強国の地位は揺らいだ」という「不安な善戦」と要約できる。

日本は今大会で計24個のメダル（金5、銀7、銅12）を獲得し、冬季五輪の最多メダル数となった。日本はスノーボードだけで金メダル3つを獲得し、同種目のトップレベルに定着している。また、三浦璃来（24）−木原龍（33）組が日本フィギュア史上初めてペア種目で金メダルを獲得した。日本メディアは「スノーボード強国への完ぺきな変身と全種目のレベル向上」と自評した。特に今大会のメダリストには若い選手が多く、4年後の2030仏アルプス冬季五輪でも善戦が期待されている。読売新聞は「一つの種目の突出でなく全体種目の均衡発展の結果」として歓迎した。

2022北京大会で金メダル9個（全体メダル15個）でノルウェー−ドイツ−米国に続く総合4位となった中国は今大会でメダル15個（金5、銀4、銅6）を獲得した。全体メダル数は4年前と同じだが、金メダルだけを見ると「衝撃の不振」だ。4年前の女子フリースタイルスキー3冠王の谷愛凌（米国名アイリーン・グー、22）は今回、金メダル1個（銀2個）だった。新華社通信は「谷愛凌が北京で見せた圧倒的な強さを再現できなかった」と伝えた。期待された男子ショートトラックの林孝筇（リンシャオジュィン、30、韓国名イム・ヒョジュン）はノーメダルに終わった。2人とも帰化選手だ。中国体育界は「海外スター選手への依存から抜け出すべき」と自省した。中国は男子スピードスケート1500メートルで寧忠岩（26）が金メダルを獲得して体面を保った。環球時報は「世代交代が遅れ、全種目で競争力が低下した」と指摘した。