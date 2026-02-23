コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーションは、春限定ハイティー「STRAWBERRY ESSENCE」を3月1日から5月31日まで提供する。

前菜からデザートまでいちごを取り入れ、いちご2種とフルーツ2種の食べ放題も提供する。鴨肉とフォアグラのムースのピンチョス、燻製サーモンのマリネといちごのタルタル、桜えびと春野菜のキッシュなど5種の前菜と、鰆の香草パン粉焼き、いちごとアンチョビのバーニャカウダなどの魚料理、マカロンをのせたいちごパフェに加え、メインはいちごとマルサラ酒のソースを添えた国産牛ローストビーフと春野菜のグリル＆ローストを提供する。ドリンクはシャンパン「ヴーヴ・クリコ イエローラベル」、赤・白ワイン、オリジナルカクテル7種、ノンアルコールカクテル3種、ノンアルコールスパークリングワイン、紅茶12種を90分制のフリーフローで用意する。

場所は19階バー「Bar19」。提供時間は平日が午後5時から、土休日が午後2時から8時まで。料金は9,800円、税・サービス料込み。予約は2名からで、前日午後5時まで予約を受け付ける。