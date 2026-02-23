藤枝・槙野監督の「想像以上に興味深いデータ」。テクニカルエリアでの運動量は？ 元なでしこジャパンDFは「負けそう」
J２の藤枝を率いる槙野智章監督が自身のインスタグラムを更新。新たな試みを明かした。
「近年のサッカー界は、あらゆるものがデータ化され、数字で語られる時代。選手は走行距離、ハイスピード、パス本数や成功率まで細かく可視化されています」
そうかき出した38歳の若き指揮官が公開したのは、「監督のテクニカルエリアの運動量」だ。
「90分間でどれだけ動き、どれくらいのスピードが出ているのかを計測してみました。すると......想像以上に興味深いデータが」
２月21日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第３節の甲府戦で、槙野監督の総走行距離は「3540m」、最高速度は「19.3km/h」だ。
「ピッチの中だけじゃない。ベンチも、同じように戦っている」と結ばれたこの投稿に、柏の大久保智明は「めちゃくちゃ笑いました笑笑」、人気解説者の林陵平氏は「最高速度もっと出せるね」、元日本代表FWの李忠成氏は「GK並みじゃん」、元なでしこジャパンのDF岩清水梓は「負けそう」といったコメントを寄せた。
なお、１勝１敗で迎えた甲府戦は、１−１でPK戦に突入し、３−４で敗れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】テクニカルエリアでの総走行距離は？ 最高速度は？ 槙野監督が公開
