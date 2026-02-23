老後生活「年金だけじゃ無理」ならば……65歳からの最低賃金「ちょい働き」リアルな月収は？
最近の物価高騰を受け、「年金だけでは生活できない……」という不安を抱える人もいるでしょう。もしかしたら、老後の人生を劇的に変えるのは65歳からの「ちょい働き」かもしれません。
『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』（首藤由之著）では、年金など人生後半期のお金事情に詳しいファイナンシャル・プランナーの著者が、50代から始めて無理なく2500万円の老後資金を作る具体的な戦略を解説する一冊。
今回は本書から一部抜粋し、65歳以降に働くことで得られる収入のインパクトと、それによって実現可能な生活レベルについて紹介します。
図をご覧ください。65歳以上の労働で得られる月収のレベルとその月収が積み重なった年収を表したものです。
アルバイト的な働き方からバリバリのフルタイムまで、65歳以上の労働で普通に稼げる額として、月5万円〜38万円までを想定してみました。
これらが65歳以上の家計においてはどれぐらいの「位置」を示すのか、目安を知る意味でもいくつかの代表的な指標を入れて比べてみました。
1つは、「最低賃金レベル」です。65歳以上の労働にはこれに近い報酬で働くことが実に多いです。日本の最低賃金は都道府県ごとに定められており、現在は時給1023円（高知、宮崎、沖縄県）〜同1226円（東京都）の幅に収まっています（2025年度）。
全国加重平均は「時給1121円」で、1日8時間、月に20日程度働くとすると、月収は約18万円になります。フルタイムは嫌なので、アルバイト的に働くとこれより少ない収入になります。最低賃金レベルで週20時間、「ちょい働き」した場合だと月10万円弱です。
これでも夫婦2人で「ちょい働き」すると20万円近くになりますし、夫が年金を受給しながら「ちょい働き」すると、この「10万円」は家計にとって非常に大きな存在になります。
総務省の家計調査によると高齢夫婦無職世帯の月額支出は全国平均で「約28.6万円」です。すると、最低賃金よりも高い賃金レベルで月で10万円以上多くなるように働ければ（フルタイムなど）、労働収入だけで2人の生活費が賄えることになります。
生命保険文化センターが定期的に行っている調査で「ゆとりある老後生活を送るには、日常生活費にいくら上乗せすればいいか」をたずねたところ、「月額14.8万円」が多数意見でした。調査では最低限の日常生活費は平均で「月額23.2万円」ですから、これに「ゆとり」分を上乗せすると「月額約38万円」になります。これを労働収入だけで賄おうとすると、現役並みの労働が必要になる計算です。
いかがですか？ どれぐらい働けば、どれぐらいの生活レベルを賄える収入になるか、この図を参考にすれば1つの目安が得られることと思います。
文／首藤 由之（しゅとう・よしゆき）
特定社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー（CFP）。1959年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、朝日新聞社入社。2024年の定年まで、週刊誌『AERA』や『週刊朝日』などで主に経済分野を取材執筆、朝日新書編集長、書籍編集部長などを歴任後、編集委員を務めた。現在は、ファイナンシャルプランナーとしての活動をしつつ、リタイアメント・プランニングを中心に、年金など主に人生後半期のマネー関連の取材、記事執筆を行っている。著書に『「ねんきん定期便」活用法』『「貯まる人」「殖える人」が当たり前のようにやっている16のマネー習慣』（CEメディアハウス）。
(文:All About 編集部)
