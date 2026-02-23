テルスター戦の前半、攻め込むフェイエノールトの上田（右）＝ロッテルダム（共同）

【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで22日、上田綺世と渡辺剛のフェイエノールトはホームでテルスターを2―1で下した。上田は後半17分までプレーし、渡辺はフル出場した。