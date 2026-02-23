ニューストップ > スポーツニュース > 上田綺世は後半途中まで出場 サッカーのオランダ1部 上田綺世は後半途中まで出場 サッカーのオランダ1部 上田綺世は後半途中まで出場 サッカーのオランダ1部 2026年2月23日 9時28分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ テルスター戦の前半、攻め込むフェイエノールトの上田（右）＝ロッテルダム（共同） 【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで22日、上田綺世と渡辺剛のフェイエノールトはホームでテルスターを2―1で下した。上田は後半17分までプレーし、渡辺はフル出場した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ドジャース フリーマン夫妻に第4子！妻・チェルシーさんと連名で発表 長男・チャーリー君がエコー写真手に りくりゅうペア 選手村の記念撮影がもうレベチ 衝撃ショット「龍一くんに投げられてます！！」にファン騒然「カナダまで飛んで帰れるよ」「信頼関係を表すベストショット」 アリサ・リュウの人気が世界で爆発！五輪前33万人のインスタフォロワー数が一気に10倍→400万人に届く勢い 閉会式ではカメラ手に笑顔