「ミラノ・コルティナ五輪・閉会式」（２２日、ベローナ五輪アリーナ）

第２５回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は２２日夜（日本時間２３日未明）に世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、聖火が消え、１７日間の祭典が閉幕した。

米国選手団ではフィギュア女子個人、団体で２つの金メダルを獲得したアリサ・リュウがニット帽姿でアンバー・グレンをスマホで撮影しながら入場。女子フリーで銅メダルの中井亜美を大喜びで祝福するシーンも日本のファンにとって印象深い場面だった。

そんなアリサの快挙を米国選手団の公式インスタグラムで紹介。五輪開始前には約３３万人だったインスタグラムのフォロワー数が１０倍となる３３０万人を突破したと伝えた。日本時間２３日午前９時段階でフォロワー数は増え続けており、４００万人を突破した。

伸びやかで生き生きとしたスケーティングは、女子フリーで会場のファンを最も沸かせるなど魅了。表彰式後、アリサは「この瞬間を皆さんと分かち合えることができて、とても嬉しいです。こんな大きな舞台に立てて、本当に幸せです。本当に大きな満足感があります」と笑顔。金の衣装は「今までで一番お気に入りのドレス」と明かし、「この旅路は素晴らしく、私の人生は本当に恵まれています。不満は何もありません。全てに感謝しています」と語っていた。