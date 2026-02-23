¤Ä¤ó¤¯¡éàÆ±´üá¿¿Ìð¤µ¤óÅé¤à¡ÖÆ±¤¸»þÂå¡Ä¶¦¤ËÁÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æ±»Ö¤È¤·¤Æ²ù¤·¤µ¡¢¼ä¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é¡Ê57¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ò¹¹¿·¡£17Æü¤Ë56ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢LUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡Ö¿¿Ìð¡¡¤³¤ÎÅÙ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÈáÊó¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£»°»ù¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤êÆ±¤¸»þÂå¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¥·¡¼¥ó¤Ç¶¦¤ËÁÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æ±»Ö¤È¤·¤Æ²ù¤·¤µ¡¢¼ä¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤È¤â¤Ë3»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¼«¤é¤È½Å¤Í¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç°§»¢¤ò¤¯¤ì¤ëÈà¤Î´é¤¬Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤ê¡¢¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¿¿Ìð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥ó¥É¡¢¥·¥ãÍðQ¤ÈLUNA SEA¤Ï¤È¤â¤Ë1992Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆ±´ü¡£¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¡¢¿¿Ìð¤ÎºÊ¤ÎÀÐ¹õºÌ¤¬1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¸«¤¤¤À¤¹¤Ê¤É±ï¤¬¿¼¤¯¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È¶¦±é¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤·¡¢25Ç¯2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖLUNATIC TOKYO 2025¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢Æ±9·î¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£