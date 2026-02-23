悩ましい「斜め接続道路」の合図の出し方 判断方法は？

クルマを運転していると、左右どちらのウインカーを出すのが正しいのか、迷うことがあります。



例えばバイパスなどの幹線道路で、左にある脇道から主道路に斜めに流入するようなケースです。



どう判断すればいいのでしょうか。

迷ったときの判断ポイントは、自車の進入動作が「合流」にあたるのか「左折」にあたるのかという点です。

例えば、高速道路でSA・PAの出口やICから本線へ入る時などは「合流」です。側道からバイパス本線に入るときも同様に「合流」です。

この場合、本線と同じ方向に進みながら進路変更という動きになるので、ウインカーは右に出します。

加速車線があり、本線側の車線がその地点だけ点線となっている場合も、やはり進路変更の動きになるため、合図は右に出して合流します。

一方で、停止線があったり、信号が設置されていれば、「交差点」という扱いになります。

左から合流するように道路が斜めに接続していても、単に道路の形状が斜めになっているというだけで、動きとしては交差点の「左折」となることから、合図は左に出します。

周囲に「斜め接続道路」を持つ付近にある交番で警察官に聞いたところ、合図を迷った時の判断方法について、次のような回答がありました。

「大通りに合流するような形の道路で合図をどちらに出せばいいか迷ったときには、停止線があるかどうかを確認してください。

停止線であれば交差点なので左に、停止線がなく車線が点線であれば合流になるので右に合図します。

左に合図を出すと合流先の道路を走行するクルマからは合図が見えないと不安になるかもしれませんが、停止線がある場合は左に出してください」

斜め接続道路で合図の出し方を迷う理由は、道路が接続する角度の加減によって、主道路を走行するクルマから合図が見えるかと考えてしまうことがあります。

垂直に合流する一般的な交差点と違い、クルマ同士が同じような向きになることで、合図を左に出しても、本線を走行するクルマからは見えないのではないかと感じるかもしれません。

しかし、合図は合流先の道路を走行するクルマだけではなく、周囲の交通全体に対して出すもので、自車が行おうとする動作を示すものです。

もし間違った合図を出すと、後続車や合流先を走行するドライバーなどを混乱させてしまうこともあるため、周囲をしっかり確認して正しく合図を出しましょう。