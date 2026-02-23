【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が２２日（日本時間２３日）、アリゾナ州グレンデールでのキャンプを打ち上げた。

ロバーツ監督が明らかにした。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」に合流するため、近日中に日本に向かう。

大谷はこの日、投打の練習で汗を流した。まずは実戦形式の投球練習に臨み、イニング間を想定した休憩を挟んで計３３球を投げ、２安打２奪三振だった。その後は今回のキャンプで初めて屋外でのフリー打撃も行い、３５スイングで５本の柵越えを放った。練習後、「ここまでスムーズに、大きなけがなく来ているのがまず、現時点で十分な、自分にとっては収穫かなと思っている」とうなずいた。日本に出発する日は明かさなかったが、「近日中には行くというか、みんな行く感じだと思う。打者しかやらないと思うので、ある程度、実戦の感覚が出てＯＫだと自分が思えば、すぐに行くかな」と話した。

ロバーツ監督はパドレスとのオープン戦後、「今日が彼のアリゾナでの最終日だった。今日の投球は良かったし、（この時点まで）やるべきことは達成できたと思う。彼がいなくなるのは寂しいけど、日本代表として戦う姿を見るのが楽しみだ」と語った。