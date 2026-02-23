肩こり&腰痛改善だけじゃない！体幹を鍛えることで生まれる驚きの効果とは！？【体幹の話】

肩こり&腰痛改善だけじゃない！体幹を鍛えることで生まれる驚きの効果とは

「負のスパイラル」を断ち切って豊かな人生を

現代社会の中で生きる私たちは、体を動かさずにすむのは便利で快適だと思っています。でも、そのせいで知らず知らずのうちに筋力の衰えや姿勢の崩れを起こし、肩こり・腰痛など様々な不調を招きます。

すると動くのが辛くなって柔軟性の低下や肥満に。ますます動くのがいやになり、肩こり・腰痛は悪化し……。普通に暮らしているだけで、私たちは誰でもこの「負のスパイラル」に陥る可能性があります。

体幹トレーニングを続けていると、筋力や可動域が向上して体幹バランスが養われ、少しずつ体が変わってくるのを感じます。考え方がポジティブになり、心にも余裕が生まれます。

反対に、緊張していると腹痛を起こしたり、強いストレスを感じると便秘や下痢になったりします。このように、心と腸は相互に作用しあっているのです。内臓の働きがよくなり、睡眠の質が向上します。これらは、本来備わっている心身の力を取り戻しはじめたサイン。背筋がすっと伸びてお腹周りも引き締まり、見た目にも変化がわかるようになります。

せっかくなので、ライフスタイルも見直してみましょう。デスクワークなど同じ姿勢を続けたことによる疲れや、人間関係から生まれる精神的疲労は、軽く体を動かすアクティブレスト（積極的休養）で解消するのです。

新しくスポーツをはじめるのもおすすめ。体幹バランスがよいと意外にすんなり身について、一生楽しめる趣味になります。動ける体と動く習慣はあなたの可能性を広げ、豊かな人生をもたらしてくれます。

