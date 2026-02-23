今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）〜3月1日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）〜3月1日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は相手のペースに合わせるなど、受け身でいるほうがいいかも。しっかり挨拶したり、苦手なことを率先しておこなうと、運の流れが良い方向に変わってくるようです。恋愛面は、疲れていると八つ当たりしてしまいそうなので気をつけて。自分のやりたいことを優先して心の平安を保つことが大事かも。
★ワンポイントアドバイス★
多方面に興味・関心が湧くようです。気になるものがあれば、体験してみるのもいいでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は相手のペースに合わせるなど、受け身でいるほうがいいかも。しっかり挨拶したり、苦手なことを率先しておこなうと、運の流れが良い方向に変わってくるようです。恋愛面は、疲れていると八つ当たりしてしまいそうなので気をつけて。自分のやりたいことを優先して心の平安を保つことが大事かも。
多方面に興味・関心が湧くようです。気になるものがあれば、体験してみるのもいいでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/