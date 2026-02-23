株式投資をやってみたいけど、どんな銘柄を選べば良いの？！株式投資に適した銘柄の見つけ方とは？【図解 株式投資の話】

投資に適した銘柄の見つけ方

投資に適した銘柄の見つけ方【図解 株式投資の話】

「株式投資をしたいけど、どんな銘柄を選べばよいのかわからない」という方も多いことでしょう。

基本的に、投資の対象銘柄は「事業内容」「業績」「財務状況」から決めます。

事業内容……将来的に伸びそうな事業

業績…………将来的に売上と経常利益が伸びる

財務状況……倒産のリスクが著しく低い

たとえば、「将来的に需要が高まりそうなサービスを提供している。または製品を販売している」「年々、売上と経常利益が伸び続けている」「利益剰余金が多い」など。

このような銘柄が、投資に適しているといえます

会社四季報を使って投資に適した銘柄を探す

では、企業の「事業内容」「業績」「財務状況」はどのようにして調べればよいのでしょうか。

これにはさまざまな方法がありますが、投資家の間でよく使われているのは、会社四季報を使ったやり方です。

会社四季報は企業の「事業内容」「業績」「財務状況」がまとめられています。

それぞれがどの箇所に書かれているかは、下図を参考にしてください。

上場企業の数はかなり多いので、まずは事業内容だけに目を通して絞り込んでいったほうがいいでしょう。

