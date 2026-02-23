「落とし物」――

自動販売機の周辺には小銭が、駅周辺にはワイヤレスイヤホンが、空港にはスーツケースのタイヤを保護するリングが、「落とし物」としてよく見かける。

では、自動車が走る道路上においては、どんなものが落ちているのだろうか。また、それらはどうやって回収されているのだろうか。

今回は、道路の落下物の特徴やそれに起因する事故などの影響、さらには高速道路の落下物を回収する「交通管理隊」から聞いた話を紹介していきたい。

過去の「落下物」の事例

まずは近年、話題になった道路上の「落下物」をいくつか挙げてみよう。

・2010年1月 大分自動車道 サバ3万匹

大型トレーラーが車線規制されていた車線への進入を避けようと、慌てて急ハンドルを切りバランスを崩す。回収作業のため3時間の通行止め

・2017年6月 阪神高速 生きたブタ19頭

ブタ37頭を輸送中の中型トラックが、交通トラブルで前方に止まっていたトラックを追い越そうとして接触。荷台の鉄製の柵が壊れてブタ19頭が高速道路上へ逃走

・2020年６月 奈良県名阪国道 大量のブロッコリー

横転したトラックに積んでいたブタのえさ用のブロッコリーなど野菜くずが幅約15メートル、長さ約30メートルにわたって路上に散乱。2時間通行止め。中央分離帯に乗り上げた乗用車の同乗者が怪我

・2022年1月 阪神高速 大量の「除菌シート」

段ボール約700箱分のウェットティッシュやおしりふき、除菌シートなどが80〜100メートルにわたって道路上に散乱。約5時間の通行止め。落下の直後、通過した車1台が段ボールにぶつかる物損事故を起こす

・2024年8月 東北道 大量のトマト

左カーブを曲がる際に積み荷が崩れ、40メートルにわたって推定100ケースのトマトが散乱。高速道路が真っ赤に。撤去作業のために上下線が約4時間半通行止め

・2026年1月 栃木県国道50号 大量の茶葉

大型トラックの荷台から茶葉が約500メートルにわたって散乱。トラックの荷台にはカバーなどはされていなかった。12台が事故に巻き込まれ、男性1人が死亡。3人が重傷

高速道路の「落下物」件数

国土交通省の資料によると、令和4年に全国の高速道路で発生した落下物処理件数は、合計30万9000件。一般道を含めば、その件数はより膨大になる。

2024年8月 トマトの散乱現場（トラックドライバー「ちょびん」さん提供）

冒頭に紹介したように、「落とした場所」によって、落下物の傾向や割合は変わってくるが、高速道路上における落下物はプラスチック・布・ビニール類が相対的に多く、次にロードキル（動物の死骸）、自動車部品類（タイヤ含む）、木材類と続く。

一般車では窓を開けていたり、クルマの部品が外れたりしない限り、クルマから何かを落とすことはあまりないだろう。道路上でモノを落とす車両で多いのは、やはり「トラック」だ。

上記で示した落下物で多いとされる「木材類」は、道路周辺に生えている木々が倒れたものではない。NEXCO中日本に話を聞いたところ、この木材類は、「角材」や「ベニヤ板」のことを指すという。どちらも製造、建設、運送業界の現場でよく使われる資材だ。

落下物による事故

以前、あるトラックドライバーから、こんなDMをいただいたことがある。

「先日、落下物が原因の事故に遭遇しました。おそらく重機輸送用の大型トレーラーから厘木（＊）が落ちたと思われます。同乗していた新人と2人で事故に遭ったライダーさんの救助と交通整理を行いました。その後、連れのライダーさんから被害者の方は命に別条はなかったものの、肺と脊椎を損傷する重傷だったとの報告をいただきました。我々の同業者の不手際で落とした、たった一本の厘木が、20歳の若者の命を奪うところでした」

（＊）厘木：材木や重量物を積む際、地面に直に置いて汚れや傷の原因にならないように使われる枕木

全日本トラック協会の資料によると、令和4年、小型〜大型トラックとトレーラーの車両総数は、営業・自家用車合わせると全国で約8250万台（軽貨物は除く）にも及ぶ。

2024年4月1日にはトラックドライバーに対する働き方改革が施行され、彼らの労働環境は（やり方が合っているかはともかく）改善される方向へ動き出している。

そのため、これまで高速代節約のために数百キロの長距離輸送でも下道（一般道）を走っていたトラックが、時間短縮のために高速に乗るようになった。

国土交通省の資料によると、高速道路の大型・中型・特大車の利用台数は、今や全国で1日約100万台以上にもなる。

さらに2024年4月から始まったのが、中大型車の法定速度の引き上げだ。これまで時速80キロだった法定速度は、90キロに引き上げられた。

つまり今、貨物車両は全体的な「高速度化」が顕著なのである。

先述通り、トラックの落下物は高速道路に限ったことではないが、住宅地に近い生活道路よりも速度が出る幹線道路、とりわけ100km近くでクルマが走る高速道路は落下物が「凶器」になりやすい。今後高速道路上では、先のような「落下物による事故」が増える可能性が十分に考えられるのだ。

命がけの回収作業

交通管理隊として働いていた経験のある男性は、落下物のなかでも上位を占める「布」のなかに、「大きな毛布」も含まれていると話す。

「毛布、落下物に結構多いんです。輸送の現場では、荷物と荷物の緩衝材としてよく使用されるようです。特に平ボディなどのようなトラックは、荷台が実質むき出しになっているので、しっかりと固定・収納していないと、ちょっとした振動や段差で荷台から飛び出てしまうことがあります」

毛布が高速道路上に落ちているリスクは、一般道のそれとは比べ物にならない。時速100kmにもなる速さで走っていると、落ちている布を視認できたころには避ける時間はほぼ残っていないうえ、風に舞ってフロントガラスに覆い被さろうものなら、その後ドライバーを待ち受ける運命は、誰もが容易に想像できるはずだ。

落下物が凶器になる――。

そのため、管理隊はできるだけ早く現場に到着し、落下物の回収作業に取り掛かる必要がある。時速100km。これはつまり、鉄の塊が1秒間に28メートルの猛スピードで走ってくることを意味する。そのような道路上で、管理隊の人たちは落下物をどう回収しているのか。

NEXCO中日本の担当者はこう答える。

「回収作業は、監視担当と作業担当の2名で行います。監視担当は旗を大きく振って、お客さまに道路上に落下物があり危険であるということをお知らせします。作業担当は通行車が途切れるのを見計らって、監視担当の合図で落下物に駆け寄り、手際よく回収します」

「交通管理隊が安全に作業を行ううえで大切なのは、通行車と向かい合って立つこと（通行車正対の原則）です。道路上での作業は危険を伴うので、常に安全に気を配り、迅速かつ的確に作業します」

しかし、回収物が「じっとしている」とは限らない。前出の交通管理隊経験者は、先の毛布を回収した際の経験をこう話す。

「高速道路は総じて風の影響を受けやすいんですが、橋の上やトンネルの出入口などは特に強い横風が吹くことがあります。毛布はこの風に吹かれると無造作に舞う。かつてトンネル入口付近で毛布の落下物を回収しに行った時は、毛布が強風に煽られ、なかなかキャッチできず焦りました」

落下物の回収は、まさに命がけの作業だ。

「旗を振っている隊員がいれば、そこで何かが起きている証です。隊員の指示に従って行動していただきますようお願いいたします」（NEXCO中日本の担当者）

「落下物のその後」

こうした危険のなかで回収した落下物は、その後はどうなるのだろうか。

「金品等は拾得物として警察に届け出ます。その他は、明らかな廃棄物を除いて、一定期間保管し、その後は破棄しています」

もう1つ気になるのは、落下物の「落とし主」には、回収に対する費用を請求しているのかというところ。

「落下物の回収等については、通常の高速道路の維持管理の中で行っているので、費用は基本的に請求していません。ただし、落下物が原因となり道路に汚損や破損が生じた場合には、その復旧に係る費用を請求する場合があります」

最後に、高速道路の利用者に注意してほしいことを聞いた。

「落下物を発見・落下物にぶつかったら通報をお願いします。通報があった際は、ただちに情報板による情報提供をおこなっています。「落下物」の表示を確認したら、速度を落とし、特に注意して走行いただきたいです」

「また、前車と間隔をとらずに走行している場合、前車が落下物を見つけて左右によけた際に、対処できない危険性があるため、十分車間距離を空けて走行いただくようお願いいたします。なお、落下物への接触や乗り上げ等による事故を起こされた場合は、110番による通報もお願いいたします」

橋本愛喜（はしもと・あいき）

フリーライター。元工場経営者、日本語教師。大型自動車一種免許を取得後、トラックで200社以上のモノづくりの現場を訪問。ブルーカラーの労働問題、災害対策、文化差異、ジェンダー、差別などに関する社会問題を中心に執筆中。各メディア出演や全国での講演活動も行う。著書に『トラックドライバーにも言わせて』（新潮新書）、『やさぐれトラックドライバーの一本道迷路 現場知らずのルールに振り回され今日も荷物を運びます』（KADOKAWA）

デイリー新潮編集部