東京・渋谷の小劇場「渋谷ジァン・ジァン」での「モノマネ講座」を成功させ、テレビの世界に進出した清水ミチコ（66）。その年に結婚し、公私ともに順風満帆かと思いきや、人気番組に出演したことでの苦悩もあった。だがそれを乗り越えて、現在の清水ミチコが確立したともいえる。

【画像】ぬいぐるみを抱く5歳の頃＆「渋谷ジァン・ジァン」デビューの26歳 「清水ミチコ」貴重カット

苦悩を吹き飛ばした「伊集院みどり」

1986年に「モノマネ講座」の舞台に立ち、1987年4月にはフジテレビ系の深夜番組「冗談画報」にゲスト出演した。さらにその半年後には「森田一義アワー 笑っていいとも！」（フジテレビ系）のレギュラーに選ばれた。憧れたタモリとの共演が実現したのだ。

「いいとも」には2度目のレギュラーも含め、計4年半、出演した。同時に、コントを中心としたバラエティー番組「夢で逢えたら」（同）で世間の認知度が高まった。番組は人気を誇り、清水も多忙の只中にいたが、この時期には悩みもあったという。

「コントなんて、言われたことをやればできると思っていたんですけど、いざ（「夢で逢えたら」の）仲間と一緒にやってみると、未経験の世界だったし、アドリブも利かない、想像と違う難しい世界で苦労しました。まあ、今思えば、ものまねもやらなかったし、音楽的なこともそれほどしていなかったからだとは思います。ライブなら自分の得意ジャンルをどんどん見てもらえるんですが、コント番組ではそんなにできなかったから。自分で自分を窮屈にしているところがありましたね」

そんな懊悩から解放してくれたのは、自身がコントで演じた「伊集院みどり」だった。ロングヘアーに赤いボディコン風の衣装を着た、眉毛の太い、強烈なキャラクターだった。

「あのキャラクターで扉が開いたというか、息ができるようになったというか。（それまでは番組の）注目も大きかったですから」

本当の自分を出せるようになってきた武道館公演

ただし、伊集院みどりを経て、自分を出せるようになったかと尋ねると、首を横に振る。それができるようになったのは、2013年、日本武道館でのライブ以降のことだという。

「武道館ライブでは、公演時間の2時間の構成を考えなくちゃならないわけです。そのとき「音楽」と「笑い」と「ものまね」の3本柱が、自分の一番の武器なんだと再認識して。そう考えるとやはり、本当の自分を出せるようになったのは武道館ライブを始めた50代以降からですかね」

ミュージシャンの聖地とも呼ぶべき大舞台の機会は、もともと別のアーティストが予定していた公演がキャンセルになり、お鉢が回ってきた。「私で大丈夫でしょうか？」と清水は尋ねたというが、イベンターとしても賭けで清水に白羽の矢を立てたわけではない。その時すでにキャパシティ約2,000席を誇る渋谷公会堂（現・LINE CUBE SHIBUYA）の4回公演をいずれも満席にする実績を積んでいたからだ。とはいえ、やはり武道館は武道館。最初のステージでは緊張に震えたという。

「あがっていないふりをすることで精いっぱいでしたよ（笑）。毎年やっていますが、５、６回目からかなあ、あがっていないふりも身についたというか」

今年も1月3日に、満員の観衆を前にしての武道館公演を成功させた。だがそこに胡坐をかいているわけではない。

「やっぱり歌手は羨ましいですよね。ヒット曲や得意な曲があれば、それで行けますからね。一方、お笑いはその年にあった出来事をネタにしたり、常に新ネタを求められたりするので、そこはしんどいなと思うときがありますね（苦笑）」

新ネタを試すラジオ

新ネタや時事ネタを作るときは、態勢を整え、机に向かって作業するのが常だという。

「自分がお客さんだったらどういうものを見たいか、というところから考えますね。いつも情報を探しているのは性分でもありますしね。時事的なネタであれば、まずはラジオでやってみて、リスナーに受けたらライブでもやってみようかと。その意味ではラジオは試金石みたいなところもありますね。でもね、やっぱりネタには困りますよ。以前は数年もつようなネタもありましたが、今は皆さん、すぐに（ネタの元になる出来事を）忘れちゃうから。何かが起こったときにどういうネタにしようとか、どういう笑いにできるかなとか考えるんですが、最近はそれに対して怒る人もいますからね」

そうした線引きについては、事務所スタッフにネタを見てもらうことで判断しているという。

時には失敗するネタもある。その例として「オペラ銭形平次」を挙げる。

「いろいろクラシックの名曲を並べて作ったんです。そのうえで『結局やってることは銭形平次かよ』というオチだったんですが、長かったんですよ。20分もあるネタだったので。でもあまりに一生懸命作っていたから、みんな長いと言えなかったみたいで。本番では最初の2分をやった段階で『これはダメだ』って思いましたけど、もう始まってるから全部やりましたよ。地獄の20分間でした（苦笑）。そのときにたまたまくりぃむしちゅーさんが見に来てて。今でもあのネタのことを時々からかわれますよ」

映画で桃井かおりの代役？

ものまねをする相手には恵まれてきたとも話す。

「不愉快ではあるだろうけれど、水に流してくださるかたが多くて助かっています。平野レミさんにはいまだに『嫌い。下品すぎる』なんて言われますけども（笑）」

デビュー前からものまねをしている桃井かおりとは、1988年の映画「木村家の人びと」で初共演した。台本読み合わせの際、桃井が遅れてくることになったため、滝田洋二郎監督から「時間がもったいないから、君、やってくれる？」と言われ、桃井の台詞部分も担当することになった。

「楽しかったし、光栄でした（笑）。終わってから、桃井さんに『いい味出したんだって？』なんて言ってもらえて」

矢野顕子については、歌だけでなく、ピアノの弾き方やトーンまでも真似してきた。

「自分でもなり切っているというか、なりたいという気持ちがあるので、ああいう風にピアノを弾きたいと思うんです。矢野さんはすごく自然に弾く人なので、私も誇張はしないんです。自由に弾いて自由に歌を歌われるんですが、そこは真似できないんです。自由に歌う矢野さんの真似はできるんですが、自分で自由に歌おうと思うと難しいんですよ。矢野さんにはやっぱりなれないんだなと思って。でも以前、矢野さんのツアーにゲスト出演でついていったことがあって、『矢野さんになれないって分かりました』って話したら、『それはそうよ、私だってミッちゃんにはなれないわよ』と言ってもらいました」

最近では高市早苗首相のものまねを黒柳徹子の前で披露したが、「似てないわね」と一刀両断されたという。

人のコンサートにも出たい！

レパートリーの一人であり、ウィッグのCMでも共演する森山良子が、デビュー60周年の記念コンサートを2027年1月7日、日本武道館で開催する。森山直太朗が発起人となったこの公演にも、清水は出演するようだ。

「ライブでグッズ紹介コーナーってあるじゃないですか。本人としてはやりにくい面もあるだろうから、こないだLINEして、『私やりますよ』って立候補したんです。そしたら森山さんは喜んでくれて。上手く行ったら矢野さんにもプレゼンしようかな」

夢はどんどん広がる。桃井や矢野、松任谷由実、森山など自身より年齢が上のアーティストに憧れることが多かったが、ものまねの対象はそうした面々ばかりとはいかなくなってきた。

「今はやす子さんとか、あのちゃんとか、藤井聡太さんなんかのものまねを去年ぐらいからやっていますね。やっぱりみんなが知っている人っていうことですよね」

加えて自身のライブの核になっているのは、「作曲法」のコーナーだ。

「そのアーティストの曲の『あるある』ですよね。『音程が5度上がりがち』とか、『歌詞がこうなりがち』とかね。ファンの人の中には『ものまねよりも好き』と言ってくれるかたもいますから。作っているうちに時を忘れちゃいますよ」

今年の武道館公演も早々に満席となったが、3月1日の東京・NHKホールをはじめ、4月11日の昭和女子大学人見記念講堂、4月19日の市川市文化会館なども追加公演が続々決まった。全国ツアー「清水ミチコのHAPPY PARADISE」は4月25日の「那覇文化芸術劇場なはーと」まで全国各地で続く（詳しくは公式HP「4325.net」）。また朝日新聞紙上での連載エッセイをまとめた「時をかける情緒〜まあいいさ〜」（幻冬舎文庫）もファンに好評だ。これからも歌、お笑い、ものまねの三本柱を武器に突っ走っていく。

