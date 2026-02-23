フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２３日、ミラノ・コルティナ五輪閉会式が行われたことを伝えた。

ＭＣで俳優の谷原章介は「オリンピックの閉会式が行われました。１７日間にわたる熱い戦い、いよいよ幕を下ろしました」と伝え、月曜スペシャルキャスターを務めるタレントのカズレーザーへ「日本選手たちが躍動して歴代最多のメダルを獲得した今回の日本。どうご覧になってますか？」と尋ねた。

カズレーザーは「本当にテレビつけたら、誰かがメダルを獲得して拍手をしてる」と振り返り「拍手しない日がなかった。もう本当にオリンピックの話題だけで時間が過ぎちゃうぐらい…本当にハイライトしかないオリンピックだったと思いますよね」と感動を表していた。

これに谷原は「ロスがすごいんですけど」と明かすと、ＭＣを務める同局の佐々木恭子アナウンサーへ「恭子さんなんか、こっちの見てたら、裏でもメダル取ってるから、ザッピングがすごい忙しかったって」と話を振った。

これに佐々木アナは「本当にロスで…今日から打ち合わせ口数が少なくなってしまいましたもの。寂しくて」と明かすと「メダルがすべてじゃないですけどね。２４個、最多でしたので」と伝えていた。