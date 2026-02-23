「ものまねの女王」と呼ばれ、毎年恒例の日本武道館ライブで多くの観客を魅了し、孤高の世界観を築き上げている清水ミチコ（66）。そのものまねは、毒がありながらも、ものまねされる本人にも愛される。芸の原点は、少女時代からの“特訓”にあったようだ。

（全2回の第1回）

【画像】ぬいぐるみを抱く5歳の頃＆「渋谷ジァン・ジァン」デビューの26歳 「清水ミチコ」貴重カット

コードに合わせてジャズを奏で……

岐阜県高山市の生まれで、実家はもともと洋菓子店を経営していた。

「ところが小学4年生のとき、当時のブームに便乗して、実家がジャズ喫茶になったんです。私はテレビから流れてくる歌謡曲が好きだったんですが、店からジャズが聞こえてくると、いったいどうやって弾くのか不思議に思ったんです。コードなんか知らなかったですからね。コードに合わせて旋律を奏でられるんだって知ったのは高校生になってからだったので」

おなじみ「桃井かおり」ものまね

ピアノは好きだった。ただ小学1年生から学び始めたピアノの稽古はすぐにやめた。

「教則本から習うのがまどろっこしかった。覚えた曲をサクサクと弾きたかったのに、これが『ド』で、とか指使いまで指定されると、それがすごく窮屈な感じがしてつまらなかったんですよ（苦笑）」

それでもピアノは自在に弾け、クラスメイトの前で当時の流行歌やCMソングなどを耳コピし披露すると驚かれた。

「CMソングはどんなものか忘れちゃったけど、『鉄腕アトム』とか『W３（ワンダースリー）』などのアニメの主題歌を弾いてました。聴くと弾けちゃうんですよ。そういう人って10人に１人ぐらいいるみたいですけど。みんな喜んでくれるし、自分も楽しいから、笑いながら弾いてましたよ」

すでに今の芸風の原点が萌芽していた。

自室に籠って繰り返していたこと

とはいえ、中学生になってもまだ、芸能界に憧れていたわけではなかった。

「当時、『スター誕生！』が流行っていたんですが、1つ上の男子の先輩が応募したんです。そのことでその先輩は笑いものになっていたんで、『こんな田舎でそんな夢を持つと、一生言われちゃうんだな。ダメなんだな』って思ってました（笑）。それに自分がテレビに出て歌ってる姿なんて想像できなかったから」

それでも、中学では同級生らといっしょにアイドルのものまねを披露しあった。清水は山口百恵などをまねしたという。

「卒業時に、『第2ボタンください』みたいな感じで、下級生の女の子から『最後にもう一度あのものまねやってください』と言われたことがありました」

すでに周囲からの評価が高かったことが窺い知れるエピソードだが、自室ではこんな“トレーニング”をしていた。

「テレビドラマを見て感動すると、自分の部屋で登場人物になり切ることを繰り返していたんです。でもそれはみんな普通にやっていることだと思っていて（苦笑）。だから人前で表現するものではないと思っていたんです」

高校時代には、桃井かおりの気分になり切って一人語りをするという、今ならば金を取れる芸を自室で夜な夜な繰り広げていた。まねをしているうちに、声のトーンなどもどんどん近づいていったという。

タモリに衝撃 「音楽と笑いを融合させたものをやりたい」

高校入学後、テレビに出ていた一人の男に目を引かれた。タモリだった。タモリのラジオを聴くようになり、さまざまな芸を見せるタモリに触れ「自分もやってみたい」と思うように。高2の終わりに発売されたファーストアルバム「タモリ」にも衝撃を受けた。

「そのLPをプロデュースしていたのが、放送作家の高平哲郎さん。替え歌だとかをいろいろ作っていて、もう面白くて。それで高3のときに高平さんに『弟子にしてください』って手紙を書いたんですよ。生まれて初めて書いたファンレターで（笑）」

多感だったこの頃には、タモリのほかにも、矢野顕子や松任谷由実など、今につながる音楽をどんどん吸収していった。一方で、糸井重里が主要スタッフを務めていた雑誌「ビックリハウス」も好んで読んでいた。

高校を卒業すると上京し、短大の家政科に進んだ。実家のジャズ喫茶を継ぐことも頭の片隅にあったが、とにかく東京が楽しく、アルバイトをしながら糸井のクリエイター養成講座にも通った。また「ビックリハウス」やラジオ番組にネタを投稿し、採用されることもままあった。バイト先のオーナーにその話をしたところ、ラジオ番組のディレクターを紹介された。ユーミンや矢野など得意のものまねをデモテープに吹き込み送ると採用された。「クニ河内のラジオ・ギャグ・シャッフル」の放送作家を務めることになり、アシスタントとしての出演も決まったのだ。

感じた「ものまね」のパワー

芸能界へ足を踏み入れることになったこの番組では、「ものまね」のパワーを痛感することになった。披露していたのはコントとものまね。ものまねは桃井のほか、黒柳徹子や楠田枝里子などをやっていた。ラジオのためもちろん表情は見えないが、声の質だけでリスナーを納得させる力が、当時からすでにあったようだ。

「皆さん、テレビで活躍されていたので、誰もが分かるものまねでしたからね。それに女性でものまねをする人は当時まだ珍しかったんです。ものまねの何がすごいかと言うと、熟考したコントより、ものまねを一つ入れたコントのほうが（リスナーの）理解が早いんです。便利というか、自分を助けるというか」

観客を目の当たりにしながら披露したステージでは、ライブの楽しさにも触れることになった。1986年2月16日、小劇場「渋谷ジァン・ジァン」で初めて開いた「モノマネ講座」。サブカルの聖地とも呼ばれた同劇場に立った清水は評判を呼び、「モノマネ講座」は同年の5、7、11月にも開かれた。

「ジァン・ジァンにも出ていた先輩芸人のマルセ太郎さんに『（芸能人の道が）ダメになったらどうすんの？』と尋ねられて、当時、もう結婚するつもりだったので『普通の主婦になるつもりですよ』と答えたら、『そんなに甘くないよ』と言われたんです。『この世界は楽しすぎてそんなに簡単に辞められないんだから』という意味でした。今考えても、確かにそうだな、と。もしお金にならなくても、舞台に立ってみんなに喜んでもらえたら、こんなに楽しいことはないので。趣味でもありますね」

音楽と笑いを融合させ、ものまねという武器で芸能界を突き進み始めた清水。第2回【「平野レミさんはいまだに『下品すぎ』と言われますが（笑）」相手に恵まれたものまね芸、大失敗のネタも… 清水ミチコが大舞台で見つけた“自分”】では、苦悩も感じた人気テレビ番組時代や、今や毎年恒例となっている日本武道館公演などについて語っている。

