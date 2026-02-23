ロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され、闘病していた。来月12日の公演でドラムを叩こうと懸命にリハビリを続けてきたが、かなわなかった。メンバー4人が支えてくれたファンクラブへ23日未明に報告。公式サイトでも伝えた。

未明の報告から一夜、妻で元「モーニング娘。」の石黒彩（47）が23日、自身のインスタグラムを更新。思いをつづった。

石黒は文書を投稿。「真矢を応援して下さった皆様へ」と書き出し、「2026年2月17日午後6時16分 主人であるLUNA SEAのドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました。生前のご厚誼、本人に代わり厚くお礼申し上げます」と報告した。

「本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしくそんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」と記した。

「昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも真矢の最大の願いは『LUNA SEAを絶対に止めないでほしい』という事でした。どうかその想いが繋げられるよう 真矢の愛するLUNA SEAを 走り続けるLUNA SEAを応援よろしくお願い致します」と呼びかけた。

私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます。どうか温かく見守っていただけると幸いです。2026年2月23日 石黒彩（山田 彩）」と本名とともに締めくくった。

石黒と真矢さんは2000年5月に結婚。1男2女に恵まれた。結婚6年目の2005年5月12日には子供3人を連れて出雲大社で挙式を行い、結婚25周年を迎えた昨年は沖縄県で銀婚式の式典を行った。

真矢さんが闘病を発表した日、石黒は自身のSNSでウエディング衣装に身を包んだ夫婦と3人の子供が手をつなぎ、海を眺める写真を投稿。「常にポジティブで弱音を吐かず、音楽と向き合ってきた主人を誇りに思っています。回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢をこれからも精いっぱいサポートしていきます」と寄り添う気持ちをつづっていた。