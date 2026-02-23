2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）のマネジャー運営するインスタグラムが23日に更新され、菜那さんの愛用品を明かした。

菜那さんはミラノ・コルティナ冬季五輪解説で現地入り。競技が終了し、「いまはトランジット中なのですが」とつづり、帰国の途についていることを明かした。

そのうえで「お腹すいたねぇ〜と話していたら、『あ、これあるよ！』と、また茎わかめが降臨しました！」と空港で茎わかめを手に笑顔を見せる菜那さんの写真を公開した。

「約3週間の渡航の帰国のタイミングまでストックされていた茎わかめ。一体何袋買って持参したんでしょうか、、、恐るべし。やはり今日も茎わかめは美味かった。」とつづった。

ハッシュタグでも「#PRではありません」「#リアル愛用品」「#海外生活」「#おやつ」と添えた。

この投稿に、ファンからは「茎わかめとこの笑顔」「かわいすぎる」「岩手の人間ですが、すごく嬉しいです」「ご安全にお帰りください」「高木菜那さん、茎わかめ女王と呼びましょう」などのコメントが集まっている。