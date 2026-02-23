LUNA SEAの真矢さん死去 妻・石黒彩「私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます」【コメント全文】
ロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんが2月17日午後6時16分に亡くなった。56歳だった。妻で元モーニング娘。の石黒彩（47）が23日、自身のインスタグラムを更新し、コメントを発表した。
【写真】真矢さん死去 妻・石黒彩コメント発表
石黒は「主人であるLUNA SEAのドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました」と報告。「生前のご厚誼、本人に代わり厚くお礼申し上げます」と感謝を伝えた。
真矢さんは3月のライブ、そしてその先の完全復活を目標に掲げ、未来への希望を抱く中での体調急変だったという。5年9ヶ月にわたり病気と闘い続け、その間も前向きな姿勢を崩さなかったと明かした。
昨年、脳腫瘍を公表し活動を休止していたが、最大の願いは「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」ということだったといい、「どうかその想いが繋げられるよう真矢の愛するLUNA SEAを、走り続けるLUNA SEAを応援よろしくお願い致します」と呼びかけた。
最後に「私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます」とし、「どうか温かく見守っていただけると幸いです」と結んだ。コメントは「2026年2月23日 石黒彩（山田彩）」名義で発表された。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
■コメント全文
真矢を応援して下さった皆様へ
2026年2月17日午後6時16分
主人である LUNA SEA のドラマー真矢が
穏やかに息を引き取りました。
生前のご厚誼、本人に代わり厚くお礼申し上げます。
本人は3月のライブに向け、
そしてその先の完全復活に目標を立て、
未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。
5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、
その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしく
そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした。
昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも
真矢の最大の願いは「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」
という事でした。
どうかその想いが繋げられるよう
真矢の愛する LUNA SEA を
走り続ける LUNA SEA を
応援よろしくお願い致します。
私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます。
どうか温かく見守っていただけると幸いです。
2026年2月23日石黒彩（山田彩）
