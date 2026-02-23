「フルーツ」の摂取量が多いと太りにくい？加工フルーツ製品のデメリットも解説！

肥満の予防には、エネルギー摂取と消費のバランスを適切に保つことが基本です。フルーツは水分が多く、脂質が少ないため、カロリーが比較的低いものが多く、ビタミンや食物繊維、抗酸化物質などを豊富に含んでいます。加工食品や高カロリーなデザートの代替として活用することで、体重管理に役立つ可能性があります。疫学研究の知見や加工製品のリスクについても解説します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

肥満予防におけるフルーツの役割

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

肥満の予防には、エネルギー摂取と消費のバランスを適切に保つことが基本です。フルーツは水分が多く、脂質が少ないため、カロリーが比較的低いものが多く、ビタミンや食物繊維、抗酸化物質などを豊富に含んでいます。加工食品や高カロリーなデザートの代替として活用することで、体重管理に役立つ可能性があります。

フルーツ摂取と体重変化の関連

複数の観察研究において、フルーツの摂取量が多い方は体重増加のリスクが低い傾向にあることが報告されています。これは、フルーツが低エネルギー密度であること、食物繊維が満腹感を促すこと、加工食品の摂取を減らす効果があることなどが理由として考えられます。

ただし、フルーツを摂取しても全体のカロリー摂取量が過剰であれば、体重は増加します。フルーツはあくまで食事全体の一部であり、他の食品群とのバランスを考慮することが重要です。野菜、タンパク質、適度な脂質を含む食事に、適量のフルーツを加えることが理想的です。

また、フルーツを食べるタイミングも体重管理に影響を与える可能性があります。食事の最初にフルーツを食べることで満腹感が得られやすくなり、その後の食事量を自然に減らすことができるといわれています。ただし、効果には個人差があり、生活習慣全体での取り組みが重要です。

加工フルーツ製品のリスク

フルーツジュース、缶詰、ドライフルーツなどの加工製品は、生のフルーツと比べて栄養価やカロリーが異なります。特に一般的なフルーツジュースは、食物繊維が失われており、糖質が濃縮されているため、血糖値の急激な上昇を招きやすくなります。

缶詰のフルーツはシロップ漬けになっていることが多く、砂糖が添加されているため、カロリーと糖質が増加しています。ドライフルーツは水分が除去されることで、同じ量でもカロリーと糖質の摂取量が多くなります。例えば、生のブドウ100gは約60kcalですが、レーズン100gは約300kcalになります。製品によっては漂白剤の使用や、砂糖が追加でまぶされているものもあります。健康のためには「砂糖不使用・無添加」のタイプを選び、量は控えめにしましょう。

肥満予防のためには、加工製品ではなく生のフルーツを選ぶことが推奨されます。やむを得ず加工製品を利用する場合は、無糖のものを選び、摂取量を調整することが必要です。食品表示を確認し、添加物や糖質の量を把握することも大切です。

まとめ

フルーツは自然の恵みとして、多くの栄養素と健康効果をもたらしてくれる食品です。適切な種類と量を選び、生のまま食べることでビタミンやミネラル、食物繊維、抗酸化物質を効率的に摂取できます。ダイエットや肥満予防、糖尿病管理においても、フルーツは重要な役割を果たします。ただし、個々の健康状態や目標に応じて、摂取方法を調整することが必要です。気になる症状がある方や、持病をお持ちの方は、かかりつけ医や管理栄養士に相談し、自分に適したフルーツの取り入れ方を確認することをおすすめします。日々の食事にフルーツを上手に活用し、健やかな生活を送りましょう。

参考文献

厚生労働省「「日本人の食事摂取基準（2025年版）」策定検討会報告書」

国立健康・栄養研究所「健康食品の安全性・有効性情報」

農林水産省「食事バランスガイド」