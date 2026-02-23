坂本一彩が後半ATの逆転弾！　齋藤俊輔も途中出場のウェステルローが劇的勝利

ウェステルロー（ベルギー1部）に所属するFW坂本一彩が、今シーズンの公式戦5得点目を記録した。



ジュピラー・プロ・リーグ第26節が22日に行われ、ウェステルローはシャルルロワと対戦。ウェステルローでは坂本が開幕26試合連続となる先発出場を果たし、MF齋藤俊輔は82分から途中出場。DF木村誠二は負傷欠場した。



試合は29分にシャルルロワが先制したものの、41分にウェステルローが追いつく。1−1のまま迎えた後半アディショナルタイム2分に坂本が決勝点を挙げて、ホームチームが逆転に成功。劇的な形で今季2度目の連勝を掴み取った。



2025年1月にガンバ大阪からウェステルローに加入した坂本は現在22歳。1年目は半年間で公式戦6得点2アシストを記録し、今季はここまで27試合の出場で5得点4アシストを記録。公式戦での得点は昨年10月のカップ戦以来となる。