ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。フィギュアスケート・女子シングルのアンバー・グレン（米国）の珍行動が日本ファンの心を掴み、笑いを誘っている。

グレンはアリサ・リウ（米国）と話しながら、歩いていたが突如ポケットからあるカードを出した。アリサはスマートフォンで、グレンとカードをパシャリ。その後も次々とカードを取り出して、アリサに撮影してもらっていた。

中継を見ていたX上の日本ファンもこのシーンに困惑。「アンバー姐さんのカードはなんだ!? 遊戯王？（違）」「グレンそのカードはなに？笑」といった声が上がっていた。中継をよく見ると、このカードは世界的な人気を誇るカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング（MTG）」のようだ。グレンは海外メディアでMTG好きであることを告白しており、気づいたファンからは「アンバーグレン閉会式でMTG開封してるwwwwww」「アンバーグレン選手閉会式にmtgのパック持ってきてるじゃん！！！！！！ 凄すぎる笑」など、親近感を抱く声も相次いでいる。



