【ボクらを熱狂させる仮面ライダーヒロイン】堀口真帆｢最後まで楽しんでください！｣

『仮面ライダーゼッツ』ねむ役

「出演が決まったと知った瞬間は、驚いて頭が真っ白になり、それと同時にうれしさが込み上げてきて涙があふれました。撮影が始まるのが待ち遠しくて、クランクインするまでの間は過去の仮面ライダーシリーズを観て過ごしました。

私が演じるねむは″国民的人気タレント″の役で、毎回、様々なシーンに合わせた素敵な衣装で登場します。主人公の万津莫もねむのファンの一人です。多くの人たちがねむのことを知っており、ねむは夢主（敵怪人・ナイトメアが夢の中に出現し、その被害に遭った人物）たちの心に寄り添う優しいキャラクター。

最初はとにかく明るく元気に！ ということを心がけていましたが、今はいろいろな感情を表現するシーンが増えてきたので、ねむが夢主の心に寄り添っているように、私もねむの心に寄り添って表現することを意識しています。

ザ・レディ役の美村里江さんには、待機中にお芝居のことについてアドバイスをいただいたり、おすすめの防寒グッズを教えていただいたりしています（笑）。大切なお話も、楽しいお話もたくさんできて、私にとってとても充実した時間になっています。

最後まで感謝の気持ちを忘れずに、全力で撮影に挑んでいきたいと思っております。今、『仮面ライダーゼッツ』を観てくださっている視聴者の皆様、そしてこれから観るよという方もぜひ、最後まで楽しんでください！」

Horiguchi Maho 17歳 東京都出身。

『FRIDAY』2026年2月20・27日合併号より