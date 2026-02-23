どれが出ても可愛いーーーーッ♡【ローソン】の「新作当りくじ」がアツい！！！

【ローソン】の50周年を記念した「新作当りくじ」に注目！ ここでしかゲットできない、サンリオキャラクターズの賞品が登場中です。18種類のグッズにラストスペシャル賞を加えた、種類豊富なラインナップも魅力的。思わず集めたくなるかも。今回は@ftn_picsレポーターHaruさんが引き当てた可愛い賞品をご紹介します。

ソファーやベッドに置きたくなる！「ぬいぐるみ ポムポムプリン」

耳や足もふっくらしていて立体感が可愛い、ポムポムプリンのぬいぐるみ。手にはローソンでお馴染みのスイーツ「プレミアムロールケーキ」を持っているようなビジュアルがたまりません。ロールケーキに隠れていますが、胸元には青いリボンも付けたおめかしスタイルもポイント。ソファーやベッドに置けば、癒しの空間が作れそうです。

持ち運びに便利な「ポーチ みどり」

淡いグリーンにローソンらしいブルーを合わせたポーチ。ハローキティとけろけろけろっぴが描かれた、ポップで可愛らしいデザインです。レポーターHaruさんによれば「中には3箇所仕切り」があり、持ち運びにもぴったりのよう。外側から中が見えないのも魅力的。メイク道具やアクセサリー入れに活用するのも良さそうです。

