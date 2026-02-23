昨年７月に結婚を発表したモデルでタレントの藤井サチが、夫婦ショットを披露した。

２３日までにインスタグラムで「結婚式に向けた、半年間の準備の記録をＹｏｕＴｕｂｅにアップしました」と報告。「式場選びから、運命の衣装との出会い、何度も重ねた打ち合わせの時間まで。これから式を迎える方の参考に少しでもなったら嬉しいです」と思いをつづり、「それにしてもほんっとうに楽しい、幸せで最高な一日だったなぁぁ 準備、大変すぎてちょっと喧嘩したけどｗ（それもＹｏｕＴｕｂｅ載ってる）挙げて本当によかった」としみじみ。

白無垢（むく）、色打ち掛け、ドレス姿をアップし、夫を顔出しした２ショットも。フォロワーは「お美しい」「大和撫子」「素敵です」「肌に透明感があり内側から輝いているみたい」とうっとりした。

藤井は２０１２年にミスセブンティーンに選出され、同誌の専属モデルに。１７年に卒業すると、同年４月から２４年３月までファッション雑誌「ＶｉＶｉ」の専属モデルを務めた。１７年１０月からＴＢＳ系「王様のブランチ」のリポーターを務め、２１年３月に卒業した。父はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝氏でセレブモデルとしてテレビなどにも出演していた。