◆米大リーグオープン戦 ジャイアンツ４―２カブス（２２日、米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・ジャイアンツ戦に「３番・中堅」で先発出場。２打数１安打で６回に代打を送られ、ＷＢＣ日本代表に合流する前の実戦機会を終えた。

オープン戦の初戦となった２０日（同２１日）のホワイトソックス戦では初打席で“今季１号”を放った誠也。休養日を挟んで迎えた２試合目は初回、無死一、二塁の第１打席で二塁手の頭上を越えるヒットを放ったが、中継プレーの間に二塁を狙って憤死した。さらに前方にいた走者２人が三塁ベースに重なり、一塁走者だったブレグマンがタッチアウトになると、二塁走者だったショーは自分までアウトになったと勘違いしてベースを離れてしまい“三重殺”となった。

鈴木は４回先頭の第２打席は遊ゴロ。２試合で計４打数２安打１本塁打１打点と順調な仕上がりを示し、チームを一時離脱することになった。

今後は２３日（同２４日）に米国を離れて帰国し、侍ジャパンに合流予定。あと数日残ってオープン戦に出場する選択肢もあったが、時差ボケ対策などもあって早めに日本に向かうことが決まった。前回の２３年ＷＢＣは直前の負傷で無念の出場断念となったが、今回は大谷（ドジャース）らとともに主軸を担う。