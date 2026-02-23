大型犬がのんびり過ごしていたら、赤ちゃんが前足に触れてきて…？まるでお話しているかのように、心を通わせる光景が反響を呼んでいます。

【動画：赤ちゃんが『大型犬の前足に触れた』結果→まるで『お話し』ているようで…とんでもなく尊い『心を通わせる光景』】

赤ちゃんが大型犬の前足に触れたら…

Instagramアカウント「lime_oleo__gr」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「オレオ」くんと弟分である赤ちゃんの微笑ましいやり取りです。

この日、オレオくんがクレートの中でくつろいでいたら、赤ちゃんが目の前にやってきて座ったそう。そして「う、う」と声を出しながら、オレオくんの前足にそっと触れたとか。どうやら赤ちゃんは、オレオくんとお話したいようです。

2人でお話する光景が尊い

オレオくんは言葉でお返事する代わりに、赤ちゃんのお手々をペロペロと舐めたとか。その優しい仕草や眼差しに、赤ちゃんに対する愛を感じます。そしてオレオくんは飼い主さんの方を向いたかと思うと、ニコッと笑顔を見せたそう。赤ちゃんとお話できて、オレオくんも嬉しいようです。

その後もオレオくんと赤ちゃんは、向かい合ったまま一緒に過ごしていたそう。どちらも言葉を話せないけれど、しっかり心で通じ合っている2人。仲良しで尊い姿は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「微笑ましい。可愛い」といったコメントが寄せられています。

現在の2人の様子

当時は赤ちゃんだった弟くんもすくすく成長し、最近はちょっぴり頼もしくなってきているそうです。オレオくんのお散歩も上手にできるようになり、なんとブラッシングをしてくれることもあるとか。

そしてオレオくんは相変わらず優しいお兄ちゃんで、いつも弟くんのそばにいて成長を見守ってくれているとのこと。いつまでも2人が本当の兄弟のように仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

オレオくんと弟くんの仲良しで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「lime_oleo__gr」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「lime_oleo__gr」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。