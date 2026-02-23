あまりに微笑ましい家族のワンシーンが反響を呼んでいます。

仮眠を取りたいパパ

YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」の投稿主さんは、柴犬のきなこちゃんと娘のみいちゃんの微笑ましい日常を公開しています。きなこちゃんは甘えん坊な性格ですが、なぜかパパにだけ好戦的なところがあるのだとか。

この日、パパは仕事で大変疲れていたそうです。そのため、夜ご飯の前に一旦仮眠を取ろうとしたといいます。仮眠を取る前の準備も忘れません。みいちゃんに「おもちゃの片付け」をしてもらい、その間に寝るという作戦です。

しかし、みいちゃんはまだ1歳。おもちゃがなかなかカゴに入らなかったり、片付けたと思ったらまた出したり…。想定よりスムーズに進まず、結局パパが手伝うことになったのでした。

2人からの許可が下りない…

片付けがなんとか終わり、座椅子に座って寝ることにしたパパ。しかし、すぐにみいちゃんが登場！！パパを素手で攻撃したため、閉じかけた瞼が完全に開いてしまったといいます。「いった！！」と絶叫するパパを見て、みいちゃんはニヤッと満足げ。

パパが「寝るよ！！」と主張しても、みいちゃんはなかなか逃がしてくれません。パパの周りをウロウロ歩き、不意打ちで攻撃を仕掛けてきたそうです。そこへ、きなこちゃんも参戦。2人そろってパパの体の上に乗っかり、仮眠どころではなくなってしまいました。

怒り心頭で大敗退！！

どうしても休みたいパパは、毛布をかぶって寝ることに。それと同時に、みいちゃんの気をそらすよう誘導したといいます。しかし、「おばけがいる～」と怯えさせる策を取ったため、みいちゃんから猛反撃を受けてしまいます。

おばけが怖くて「あ～」と叫んだみいちゃんは、持っていたおもちゃの箱をパパめがけて放り投げたのです。突然の攻撃に、パパは大敗退。結局、ひとつも仮眠できなかったパパなのでした♪

この投稿には、「可愛すぎて癒されてます」「羨ましいくらい幸せそう」「見てるこちらが幸せになる」など、多くのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。