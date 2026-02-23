この設計、理想的です！よく使う種類だけ！ある層に人気が出そうな100均収納ホルダー
カプセルトイやゲームセンターが好きな人にとって、硬貨の持ち運びは意外と悩みどころ。小銭が増えると、お財布の中を探したり、出すまでに時間がかかったりします。ダイソーで見つけたコインホルダーは、よく使う100円玉と500円玉だけをまとめて収納できるタイプ！必要な硬貨をまとめてスマートに持ち運べます！
商品名：コインホルダー（100円・500円用）
商品情報
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480873015
よく使う硬貨だけをまとめて持ち歩ける！ダイソーの『コインホルダー（100円・500円用）』
カプセルトイやゲームセンターで遊ぶとき、毎回バッグからお財布を取り出して、100円玉や500円玉を探すのは手間。
移動する度に、お財布を出したりしまったりするのも面倒ですよね。
最近は小さな筒状のコインホルダーが流行っていて、カプセルトイやゲームセンター好きなら1つは持っている方も多いかもしれません。
ダイソーの文具売り場で見つけたコインホルダーは、ポケットにもさっと入るコンパクトなサイズ感で、合計3,500円分の硬貨をまとめて管理することができます。
収納できるのは、100円玉が15枚、500円玉が4枚。ゲームセンターなどでよく使う硬貨だけをコンパクトに持ち運びたいときにぴったりです。
残り枚数がひと目で分かる！音が出にくくスマートに持ち運べる！
流行りのバネ式ではなく、本体の溝に硬貨をぐっと押し込む構造。
溝の両脇には滑りにくい素材が使われていて、コインをしっかり挟み込む仕組みです。
実際にコインを入れて、本体を軽く振ってみても、中の硬貨は全然落ちません！
じゃらじゃら音もしにくく、ポケットに入れていても静か。スマートに持ち運べます。
横から見ると、どの硬貨が何枚入っているかがすぐ分かるのもポイント。
残り枚数を把握しやすく、使いすぎの防止にもつながります。
今回は、ダイソーの『コインホルダー（100円・500円用）』をご紹介しました。
必要なときに、必要な硬貨だけをさっと取り出せるのが便利です。
遊び用の硬貨をお財布とは別で管理したい人や、小銭を素早く使いたい場面にもおすすめです。ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。