家族分もストック買い確定！「性別関係なく使えるってありがたい…」100均防災グッズ

いざという時のために備えておきたい携帯用トイレ。ダイソーの防災グッズ売り場を除いてみると、男女問わず使えるアイテムが並んでいたので早速購入してみました。実際に使ってみると吸水性抜群で、廃棄も楽ちん。家族分もストック買いしたくなるほど優秀でした。アウトドアや介護などにも使えるので、要チェックです！

商品情報

商品名：携帯できるトイレ

価格：￥110（税込）

内容量：1個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480839790

いざという時にあると安心する携帯用のトイレ。先日ダイソーを訪れると、防災グッズ売り場で使いやすそうなアイテムを発見したので早速購入してきました。商品名はその名も『携帯できるトイレ』。1回使用分が入ってお値段は￥110（税込）でした。

水色の畜尿袋にはチャックが付いており、白い受け口の高い方を前にして使用します。

男女兼用で使えるんです！ダイソーの『携帯できるトイレ』

袋の中には吸水性ポリマーが入っています。

試しに色水を200CCほど入れてみました。「こんなに入れて大丈夫？」と心配になるほどタプタプになりましたが…

少し時間を置くとすべて固まりました。しかも、まだポリマーが粉状で残っていたので吸水力にはまだ余裕がありそうです。

チャックを閉じれはニオイも気にならず、袋の外にも水分が漏れていないのが◎指で触っても表面はサラッとしています。

廃棄用の袋が付属しているのもこの商品の魅力。中身が出ないようにゆっくり入れれば、その後の処理もラクちんです。災害や断水時はもちろん、渋滞時やアウトドア、介護用にも使えるので、買っておいて損はないアイテムですよ。

今回はダイソーの『携帯できるトイレ』をご紹介しました。

コンパクトなのに作りがしっかりしており、畜尿袋を開いた状態でキープしやすいのがGOOD。受け口も広く硬くできているのでフィットしやすく、横漏れも防いでくれます。不織布はコーティングが施してあるような質感で、中身もまるでスポンジが入っているよう。女性でも使いやすい構造なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。