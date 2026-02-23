100均で何気なく買ったら驚きだった…よく見たら隠しツールが！？一風変わったキーホルダー
ダイソーで見た目に惹かれて何となく手に取ったキーホルダーが、思いがけず“大当たり”でした！ずっしりとしたメタリック素材が目を引くフックタイプのキーホルダーで、よく見ると気になる「謎パーツ」が付いていて…？意外な隠しツールに、ちょっとしたワクワク感を味わえます。詳しくレビューしますね♪
商品名：フックキーホルダー（メタリック）
商品情報
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480865188
何気なく手に取ったら大当たり！ダイソー「メタリックフックキーホルダー」
ダイソーのキーホルダー売り場で、ひときわ存在感を放っていたメタリック素材のフックキーホルダー。
何気なく手に取ってみると、ずっしりとした重みがあり、大人のバッグにもなじむシンプルさに惹かれて購入してみました。
特徴的なのが、リングが重なるように2個付いているところ。鍵を分けて付けたり、チャームと鍵を一緒に付けたりとアレンジが自在に楽しめます。
フック部分の可動もなめらかで、開閉時に引っかかりやズレを感じることはありません。ゆがみもなく、細かい部分まできちんと仕上げられている印象です。
シンプルな見た目だからこそバッグを選ばず、トートにもリュックにもすっとなじみます。
側面の“謎パーツ”に注目！思わぬ“隠しツール”にちょっと得した気分♪
そして、購入時には気づいていなかったのが、カラビナ側面に付いた小さなパーツ。
「これ何だろう？」と引き出してみると、刃のないナイフのような突起が出現！
商品タグには特に説明がなく、正しい用途は分からないのですが、試しに封筒のフチに差し込んでみると、開封するのにぴったり…！
向きや力加減には少しコツが必要ですが、意外と実用的で、思わぬ隠し機能に得した気分に♪
メインはあくまでキーホルダーですが、ちょっとした開封作業にも使えますよ。
今回は、ダイソーの「フックキーホルダー（メタリック）」をご紹介しました。
見た目よし、使い勝手よし、さらに思わぬ“隠しツール”付き！まさにデザインと実用性を両立した優秀アイテムなので、気になる方はぜひダイソーのキーホルダー売り場でチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。