前節のスタメンで170cm台は1人だけ ギラシ、アントン、レッジャーニらドルトムントがいつしか“巨人軍団”になっていた
今節のライプツィヒ戦こそ2-2の引き分けに終わったが、ブンデスリーガで2位につけるドルトムントはここまで安定した戦いを見せている。
チャンピオンズリーグでは先日行われた決勝トーナメント・プレイオフ1stレグでアタランタを2-0で撃破していて、CLの方でも期待がかかる。
チームを指揮するのはニコ・コバチだが、今季のチームで印象的なのが「高さ」だ。スペイン『MARCA』は「ドルトムントがスモールボールを放棄した」と取り上げているが、最近のドルトムントはスタメンの平均身長が190cmに達することも珍しくない。
途中出場したFWファビオ・シウバ（185cm）、MFカーニー・チュクウェメカ（188cm）といった選手もサイズがあり、この高さが対戦相手にとって厄介な武器となっているのだ。
今回のライプツィヒ戦で決めた1点目は相手のオウンゴールだったが、これはドルトムントのコーナーキックから生まれている。直前の3試合のうちドルトムントは8ゴール中6ゴールをヘディングで記録していて、セットプレイでこの高さが活かされている。
今季のブンデスリーガでは最多となる15ゴールをセットプレイから決め、ヘディングでのゴール数がリーグ最多タイとなる11ゴールあることも特長的だ。
プレミアリーグではアーセナルがセットプレイを強みにしているが、ドルトムントもチームカラーは少し似ていると言えるか。このセットプレイの強さはCLのような短期決戦でも活かされるだろう。