今節のライプツィヒ戦こそ2-2の引き分けに終わったが、ブンデスリーガで2位につけるドルトムントはここまで安定した戦いを見せている。



チャンピオンズリーグでは先日行われた決勝トーナメント・プレイオフ1stレグでアタランタを2-0で撃破していて、CLの方でも期待がかかる。



チームを指揮するのはニコ・コバチだが、今季のチームで印象的なのが「高さ」だ。スペイン『MARCA』は「ドルトムントがスモールボールを放棄した」と取り上げているが、最近のドルトムントはスタメンの平均身長が190cmに達することも珍しくない。





今節のライプツィヒ戦でもGKグレゴリー・コベル（196cm）、DFルカ・レッジャーニ（194cm）、MFジョーブ・ベリンガム（191cm）、MFフェリックス・ヌメチャ（190cm）の4人が190cm台で、それ以外にもDFヴァルデマール・アントン（189cm）、DFラミ・ベンゼバイニとFWセール・ギラシが187cm、FWマクシミリアン・バイアー（185cm）、ウイングバックのダニエル・スヴェンソンとユリアン・リエルソンが183cmで、唯一の170cm台は178cmのMFマルセル・ザビッツァーだった。途中出場したFWファビオ・シウバ（185cm）、MFカーニー・チュクウェメカ（188cm）といった選手もサイズがあり、この高さが対戦相手にとって厄介な武器となっているのだ。今回のライプツィヒ戦で決めた1点目は相手のオウンゴールだったが、これはドルトムントのコーナーキックから生まれている。直前の3試合のうちドルトムントは8ゴール中6ゴールをヘディングで記録していて、セットプレイでこの高さが活かされている。今季のブンデスリーガでは最多となる15ゴールをセットプレイから決め、ヘディングでのゴール数がリーグ最多タイとなる11ゴールあることも特長的だ。プレミアリーグではアーセナルがセットプレイを強みにしているが、ドルトムントもチームカラーは少し似ていると言えるか。このセットプレイの強さはCLのような短期決戦でも活かされるだろう。