現金の入っていない財布を拾って交番に届けたところ、まるで私が現金を抜いたかのような対応をされました。落とし物を届けた側が疑われるのは普通なのでしょうか？

落とし物を届けた人が「確認」されやすい理由

財布のような落とし物では、拾った人が質問を受けるのは珍しくありません。理由は、持ち主が「現金が入っていた」と申し出たときに、警察が「拾った時点で入っていなかったのか」「途中でなくなったのか」を整理する必要があるからです。

ここが曖昧だと、持ち主も拾得者（拾った人）も納得できず、後でもめやすくなります。

そのため警察は、拾った場所や時間、財布の状態（開いていたか、破れはあるか）、中身を見たかどうか、といった点を確認して記録に残します。

状況を確かめるために質問されることはよくありますが、言い方が強かったり決めつけに聞こえたりすると、善意の人ほど傷つきます。もし、疑われたと感じた場合でも、まずは「確認の質問」と「決めつけ」を分けて考えると、冷静に対処しやすくなるでしょう。



疑われにくくするために、届ける前後でできること

次に同じ状況になったときは、「触らない」「状態を言葉にする」「書面をもらう」の3つが助けになります。

まず、可能なら財布の中身を細かく確認しないほうが安全です。身分証を探したくなっても、現金やカードに触れた形跡が増えるほど、後から説明が面倒になります。拾った時点で財布が開いていて中が見えてしまったなら、「開いていたので中が見えた」「現金は見当たらなかった」など、見えた範囲だけを正直に伝えましょう。

交番での言い方は、最初に「拾った時点で現金は入っていないように見えました（または確認していません）。その状態のまま届けます」といった一言を添えるだけで誤解が減ります。

この一文があると、警察側も記録を書きやすく、不要な行き違いが起きにくいです。質問が続いても、感情で反論するより「拾ったときはこの状態でした」と事実だけを繰り返すほうがスムーズです。

そして必ず、拾得物の手続きをして「拾得物件預り書」を受け取りましょう。これは、「届けた事実」を示す基本の書面です。警察庁も、拾得者の権利や届け出期限の目安（路上なら拾得から7日以内、施設内なら24時間以内）を案内しています。



納得できない対応をされたときの相談先と動き方

確認は仕方ないとしても、「現金を抜いた前提で話された」「威圧的だった」など、対応に納得できないこともあります。その場合は、まず記録に沿って伝えると角が立ちにくいです。

例えば、「私は拾った状態のまま届けています。記録に『現金は入っていない状態で発見』と残してもらえますか」といった感じで伝えると、感情のぶつけ合いになりにくく、後から確認できる形も残ります。

それでもつらいときは、緊急ではない相談窓口として警察相談専用電話「#9110」があり、どこへ相談すべきかの案内も受けられます。さらに、警察庁は、職務執行に関する苦情の申し出先として都道府県警察本部や、公安委員会への苦情申し出（警察法79条）を案内しています。

「大ごとにしたいわけではないが、対応はつらかった」という場合でも、まずは#9110で相談して状況を説明すると、気持ちが落ち着きやすくなり、次にどう動けばよいかも分かるようになるでしょう。



善意を守るために、記録と手続きで自分を守ろう

財布の落とし物では、後のトラブルを防ぐために、拾った人が質問されることは起きがちです。ただし、質問の仕方がきつく、疑われたように感じる場面もあります。

次に届けるときは、「現金がない状態だった（または確認していない）」と最初に明確に伝え、手続きをして「拾得物件預り書」を受け取りましょう。それでも納得できない対応が続く場合は、#9110などで相談し、必要なら正式な申し出につなげることもできます。

落とし物を届ける行動は、社会をよくする大切な行為です。手続きと記録を味方にして、あなたの善意が損をしない形で行動していきましょう。



