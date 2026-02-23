ボリューム感半端ない！チョウォン、胸元にハラハラ…キュッと絞られた衣装で際立つ“恵体”

ガールズグループLIGHTSUMのメンバー、チョウォンがクラシックな雰囲気の衣装を身に纏った。

去る2月20日、チョウォンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】チョウォン、想像絶するド迫力ボリューム

キャプションには、英語で「私の髪をあなたの手で触りに来て」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、1月に音楽番組『SBS人気歌謡』に出演したときの裏側を捉えたものである。彼女は同グループのメンバー、サンアとジュヒョンとともに事務所の先輩であるボーイズグループBTOBの『Beautiful Pain』をリメイクした楽曲を披露した。

（写真＝チョウォンInstagram）

写真のなかのチョウォンは、白色の“襟”にストライプ模様の入った黒色の衣装を着ている。美しいデコルテを露わにした彼女は、往年のハリウッド女優のような雰囲気を醸し出した。

投稿を目にしたファンからは、「エレガントで美しい」「ゴージャス」「ディーバ」といった反応が寄せられていた。

なお、チョウォンは1月にサンア、ジュヒョンとともに『Beautiful Pain』のリメイクをリリースした。

◇チョウォン プロフィール

2002年9月16日生まれ。本名ハン・チョウォン。大邱（テグ）広域市出身。2018年にMnetのサバイバル番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位6位圏内に入ったが、後に発覚した“不正操作”の影響で13位となりデビューを逃した。2021年にLIGHTSUMのメンバーとして正式デビューし、グループではメインボーカルを担当。高い歌唱力と抜群のスタイルで注目を集めている。