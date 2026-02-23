【算数クイズ】おにぎり4個とお茶1本＝おにぎり2個と唐揚げ3個。このとき、おにぎり1個の値段は？
個数や単価がバラバラの買い物でも、合計金額が同じであれば、そこから隠された「1個の値段」を割り出すことができます。算数の基本に立ち返り、情報を整理して答えを導き出す快感を味わってみてください。
ヒント：求めたいおにぎりの値段を「x」とおいてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
おにぎり1個の値段を x円 とし、左右の代金の合計が等しくなるように方程式を立てます。
・Aの買い合わせ：4x+120 （おにぎり4個 ＋ 120円のお茶1本）
・Bの買い合わせ：2x+480 （おにぎり2個 ＋ 160円の唐揚げ3個：160×3=480）
これらが同じ代金なので、方程式は以下の通りです。
4x+120=2x+480
2x+120=480
2x=360
x=180
答え：180円
「おにぎりの個数が2個減った代わりに、他のおかず代が360円増えた」という関係性に注目できれば、数式を使わずとも答えにたどり着けたかもしれません。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
